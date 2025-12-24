藍白慘被打臉了！多數民眾不認同「彈劾賴清德」最新民調曝光

即時中心／黃于庭報導

國民黨、民眾黨日前挾人數優勢，聯手否決行政院提出的《財政收支劃分法》覆議案，府院15日拍板以「不副署」抗衡。未料，藍白日前竟變本加厲，聯手通過臨時提案，移請監察院彈劾行政院長卓榮泰，更揚言彈劾總統賴清德。對此，《震傳媒》今（24）日公布最新民調，顯示不認同者多於認同。

針對卓榮泰不副署立法院通過的財劃法，在野黨提出要提案彈劾賴清德，根據《震傳媒》最新民調顯示，有40.1%受訪者表示認同，45.1%表示不認同，14.8%則無意見。

透過交叉分析，民進黨支持者有13.6%認同、78.4%不認同；國民黨支持者69.2%認同、20.8%不認同；至於民眾黨支持者則有78.0%認同、20.0%不認同；另不偏政黨者，31.1%認同、34.5%不認同、34.5%無意見。從該民調可見，彈劾總統議題似乎成為政治立場之爭。

就受訪者年齡來看，50-59歲、研究所以上學歷族群，有過半不認同在野彈劾總統。若進一步來看，認同在野彈劾總統比例高於全國較多者為男性、20-29歲及60-69歲、專科學歷；而不認同在野彈劾總統比例高於全國較多者，為40-59歲、研究所以上學歷。

行政院長卓榮泰。（資料照／行政院提供）

本民調是由《震傳媒》出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2025年本次民調是由《震傳媒》出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2025年11月24日至11月25日，針對全國年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI（電腦輔助電話訪問系統）進行電話訪問。

家戶以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼；手機依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,077人（加權前家戶536份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。

