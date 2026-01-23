藍白慘遭打臉！谷立言疾呼自由不是免費 張惇涵妙喻「鄰居提醒1事」

即時中心／黃于庭報導

藍白掌握國會多數，頻頻通過爭議法案，攸關國家安全的1.25兆國防特別條例也數度遭封殺，朝野僵局難解。美國在台協會（AIT）處長谷立言昨（22）日說重話「自由不是免費的（freedom is not free）」，美方不應獨自承擔防止第一島鏈遭侵略的責任，他們僅能在盟友自助的情況下提供幫助。對此，行政院秘書長張惇涵今（23）日以「遭小偷」巧妙比喻，表示谷立言的意思是「提醒鄰居門要鎖」。

針對谷立言再度表態挺軍購預算，並喊話「自由不是免費」，張惇涵舉例說明，「如果你的鄰居遭到小偷或壞人侵擾，我想你有可能會拔刀相助，但也會提醒鄰居窗要關、門要鎖」；不僅如此，更可能提醒鄰居，如果家人要幫小偷開鎖，這種更不要有。

因此，張惇涵強調，這就是谷立言想表達的意思，只要台灣展現自我防衛決心，親朋好友、厝邊頭尾就會來協助。

民進黨秘書長徐國勇。（圖／民視新聞）

而民進黨秘書長徐國勇今早談及此事，也表達認同谷立言，「請問台灣自由是免費的嗎？當然不是」，從蔣介石、蔣經國獨裁時期到現在，有多少人被他們槍斃？這都是用生命換來的，而民進黨當時打破威權時，美麗島事件有多少人被關？這難道都是免費的嗎？都是用生命與自由換來的。

徐國勇認為，1.25兆預算並非1年，而是分8年編列，這其實非常值得；同時他也呼籲在野黨，應該要做「忠誠的在野黨」，政黨可以不一樣，但國家是同一個，請趕快讓國防預算與相關總預算付委討論，該通過就通過，若有理由當然可以刪減，這對國家進步發展才是好事。

