藍白憲訴法違憲！經民連連署力挺憲法法庭 603律師、690學者響應

記者楊士誼／台北報導

憲法法庭日前做出114年憲判字第1號判決，認定藍白兩黨去年修改的憲法訴訟法內容違憲，引起在野陣營與學界論戰。經民連則發起共同聲明，力挺憲法法庭。經民連指出，截至12月26日21時連署的公民團體共96個，律師共603人、學界連署共690人，其中大專教師及研究院學者共651人（含法律學者 132人）。

經民連指出，為表達對憲法法庭恢復運作的支持，由公民團體、學界與律師界發起「民主不能再倒退，憲法判決要遵守—公民社會、學界與法界力挺114年憲判字第1號判決的共同聲明」，截至12月26日21時統計，連署的公民團體共96個，律師共603 人、學界連署共690人，其中大專教師及研究院學者共 651人（含法律學者 132人）。

經民連也引述前最高法院法官錢建榮言論，指出拒絕參與評議的3位大法官稱憲法所定的「司法院大法官15人」屬憲法委託立法的合議體組織。卻又允許立法權在大法官不滿10個人之前，竟可以先制定「必須10人才能組成憲法法庭」的法律限制，這才是對憲法要求「司法院大法官15人」合議體組織，最大的戕害。

錢建榮表示，執著於違憲的10人法庭，3位大法官長期拒絕評議，違背憲法賦予出席評議的義務，更是對行使憲法上職權之拒絕。既然決意「迴避」審判義務與職權，不計入現有總額的參與評議人數門檻計算，正是其他忠於憲法的裁判者，維護自己的存在、防杜憲法名存實亡的必然。

