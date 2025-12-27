藍白應負起憲政責任提出不信任案 將最終裁判權交還人民
黃承瀚、高鉦詠、柯嘉偉、涂景亮／台灣經濟民主連合智庫研究員
日前，行政院召開記者會，正式公布針對《財政收支劃分法》修法爭議的「不副署、不公布」方案，對在野力量提出反制，並指出未來不排除針對後續窒礙難行的法案比照辦理，行政院長卓榮泰更表明，行政院已經窮盡憲政救濟的各項可能，只剩下不副署這一條路。看在過去一年多的朝小野大政治格局，歷經立法院擴權、憲法訴訟法修法，惡意杯葛大法官人選，令權力分立的基礎遭受撼動， 如今，年金改革開倒車、再度惡修財政收支劃分法，行政權終於不接受「立法獨裁」，發動憲政上的對抗，我們接下來勢必面臨一連串的憲政鬥法與政治實力的對決。
憲政死結能否解開是國家生存的臨界點
在比較政治制度的學術辯論中，一個憲政體制能否有效解決僵局，是學者評估該體制韌性的重點，也是國家民主體制能否存續之關鍵。因此在內閣制國家（如英國），僵局會觸發「信任案」或「不信任案」的對決；即使在體制最類似我國的法國半總統制中，總統亦可主動解散國會訴諸改選，總理更可透過憲法第 49 條第 3 項強行通過預算與法案，進而迫使國會思考是否要發動倒閣，甚至即使在總統制國家，否決後國會覆決所需之超級多數都讓美國國會必須在確認穩定多數的情況下才能推動爭議立法，打破僵局，或是在政治風向不明朗時暫緩導致僵局的法案。
然而，中華民國這部「拼裝車憲法」，即使經過多次修憲而被勉強套用於 2350 萬台灣人民，卻始終缺乏有效的憲政僵局解決機制與良性的運作慣習。憲法增修條文賦予立法院隨時可發動倒閣，卻限制總統不能主動解散國會，只能在不信任案通過後被動為之 ，導致我們面臨今日行政權難為無米之炊，立法權有米不賑的情形，我們必須再次強調，現在的僵局是立院多數的蓄意為之。
藍白兩黨癱瘓憲法法庭使國家運作命懸一線，卓揆「不副署」是執政黨最後一手
令人憂心的是，面對制度缺陷，在野的藍白兩黨並非尋求修補，而是選擇進一步破壞民主體制的運作。去年 11 月憲法訴訟法修惡，數百位法律人站出來指出憲法法庭的癱瘓將不可避免的導致台灣憲政運作逐漸停擺，在兩次大法官提名中，中國國民黨全數不同意 14 位大法官被提名人，民眾黨僅同意 1 位，且民進黨僅支持 11 位的前提下，憲法法庭已停擺將近一年，藍白兩黨聯手封殺司法權的調節功能，拆除了國家憲政秩序的防火牆，這才是真正導致如今政治對抗來到最後肉搏戰的原因。
此外，自去年以降，行政院針因法案窒礙難行八次提出覆議，遭到傅崐萁、黃國昌兩位總召及其背後政黨全面否定。面對立法行政衝突日益擴大，藍白黨人更以癱瘓政府功能沾沾自喜，甚至以修法要挾、叫板行政權，以此來換取他們圖謀的政治利益。
我們可以如此定調：正因藍白兩黨已無視憲法權力分立，其恣意擴張立法權的行徑，最終導致今日「憲政危機」局面，此刻，尋常的制衡手段：憲法法庭裁判法規範違憲與否、提起覆議，面對這頭失控的惡獸，已經徹底失去作用。
知其不可為仍須為之的「不副署」
此等嚴重的憲政問題，其解套方式或須透過憲法建構為之。憲法第37條中明文：「總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署。」前些時日，各界人物對「是否副署／公布／執行」立法院所通過的法案有諸多討論。在憲法法庭遭到藍白癱瘓的情況下，相較繼續坐以待斃，任由立法權碾壓式的修法惡意掏空國家財政、阻擋國防預算，甚至伸手侵犯行政權核心領域，「不副署」成了卓揆突破僵局的最後選項。
如中研院法律所研究員蘇彥圖認為，雖以不副署來否決法案的做法，在憲法規範論理上可能有其疑慮，不過行政院院長或可考慮指出，其不副署是錯誤、違憲的，但此刻行政院長仍須不副署，因此係「避免國家蒙受濫權立法所可能造成的巨大憲政災難，不得不這麼做。」也就是所謂的「髒手理論」：即用火來救火，以違憲來對抗違憲 。換句話說，退無可退，知其不可，要緊關頭，仍須為之。
回到修憲的脈絡來看，如東吳大學法律系教授張嘉尹的評論，我國1997年的修憲，並沒有將副署取消，僅係在憲法增修條文第2條略為限縮其範圍，故絕對不能認副署權是假的、是沒有獨立功能的制度設計。套用張嘉尹教授所言：「行政院長並不是總統的傀儡。正因如此，副署制度還是有其意義，它不是空的。如果我們再去觀察比較憲法上的運作的話，可以發現，副署權的運用，使得首相（總理或行政院院長），有足夠的底牌，去做一些政治上的折衝與協調。」
藍白若怯於倒閣即應回歸治理，停止癱瘓政府
至此，憲政僵局這盤大棋理論上應來到最後一手：行政院拒絕執行（副署）立法院通過的法律，兩院衝突已達憲政頂點。如果藍白兩黨堅信自己的修法版本符合民意，堅信卓榮泰內閣違法亂紀、不適任，那麼請不要只做半套。憲法增修條文第 3 條賦予了立法院「對行政院院長提出不信任案」的權力。若藍白真的擁有其宣稱的民意基礎，就應該勇敢提出倒閣，迫使總統解散國會，讓全體台灣人民在新的國會大選中，對這場政治僵局做出最終裁判。
然而，即使是在這樣的背景下，藍白兩黨仍不顧台灣人民的福祉，在明知政府停擺將致國家無法繼續向前的情況下，仍提出許多荒謬的藉口堅決不提出倒閣，就像棋局中的棋手懦弱的不敢下出勝負手一樣，這樣的棋手自始就不應上桌下棋，藍白的不作為是嚴重辜負台灣人的期待。
結論已經很清楚：執政黨已下完最後一步棋，球現在回到了藍白兩黨手上。若在野陣營怯於倒閣，擔心在重新大選中落敗，那就證明了他們心知肚明，目前的焦土策略並未獲得主流民意的認可。既然不敢倒閣，在野黨就有責任回歸理性的憲政運作，支持、或至少不應惡意癱瘓執政黨的行政權。台灣不能繼續在空轉中耗損，藍白兩黨必須在發動倒閣接受民意檢驗與回歸理性之間做出選擇。持續做一個不負責任的否決者，挾持國家、人民作為政黨鬥爭的人質，這不該是民主常態，更將被歷史記上一筆惡名。
退萬步而言，不可忽視的中國因素與民主道德秩序的枷鎖
12月14日，卓榮泰於記者會指出，「當下正有一股力量要摧毀國家憲法體制、削弱國家國防安全、破壞國家財政紀律，他必須承擔憲法賦予的憲政責任，善盡『守門人』的職責，就算是拚了命撲倒在球門之前，也要阻止任何違憲行為越雷池一步。」即使有人認為，現在決定不副署不會是最佳時刻，但我們不知道的是，這也許就是守護民主的最後時刻。筆者僭而言明，「這股力量」就是不可忽視的中國影響力，而這股力量夾帶著「民意」的外皮，正要毀壞國家憲政體制。在如此嚴峻的情勢下，行政院此舉仍不免被在野陣營貼上獨裁標籤，但對比權力分立的憲法原初設計，這根本還差得太遠。
民主體制能不能以「民意」促成反民主？從立法院癱瘓憲法法庭及各項濫權、行為來看，其已非「意圖」摧毀自由民主憲政體制，而已是反民主的「具體實現」。為求保衛台灣的民主體制，防衛性民主及國安機制早該啟動，但卻遲遲未見執政黨有所應對。這似乎是由於執政黨負有民主道德秩序的枷鎖，就算反民主的意圖已經付諸實現，國安機制與防衛性民主仍對這種「政治力」的互動退讓，交給權力間進行實質角力。
既然執政黨已展現了底線與克制，結論便相當清晰：若中國國民黨與民眾黨對自身主張有絕對確信，深信主流民意站在自己這一邊，就請接受憲法的最後一道擂台，面對民主社會的終極檢驗。請在野黨即刻提出不信任案，發動倒閣，讓行政院長呈請總統解散國會，將國家權力交還給人民仲裁。
★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。
回到原文
更多鏡報報導
指不副署《財劃法》非獨裁 卓榮泰：立法院可提不信任案倒閣
黃國昌批不副署是憲政災難 民進黨團：不滿行政權就提不信任案倒閣
財劃法覆議失敗 鍾佳濱嗆藍白：不接受閣揆可提不信任投票
其他人也在看
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 6
快訊／台北搖很大！東北地區23:06強烈地震 初判規模7.4
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天晚上11時06分左右，東北地區發生有感地震，預估震度3級以上地區：臺北、基隆...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 15
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 7 小時前 ・ 15
台日對抗賽》平鎮完封北海道聯隊 台灣怪物左投震撼日本
平鎮高中今天推派2位U18世界盃強投宰制北海道聯隊，「怪物左投」劉任右先發5局4K無失分、何樺2局無失分，終場以4：0獲勝，最終以1勝1和的不敗成績為中信盃台日高中棒球對抗賽收尾。中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其自由時報 ・ 10 小時前 ・ 7
規模7.6地震撼台 宜蘭最大7級、北台震感強烈
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導中央氣象署今（27）日晚間發布地震速報，指出東北地區發生芮氏規模7.6地震，震央位於北緯24.62度、東經121.94度，地震深度...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 31
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 16 小時前 ・ 9
還沒冷完！專家示警「下波冷空氣恐衝寒流」關鍵時間曝光
生活中心／巫旻璇報導今（26）日受到大陸冷氣團影響，全台平地氣溫明顯下探，清晨最低溫出現在離島馬祖，僅7.4度；台灣本島方面，則以新北市石碇測得的10.1度最為寒冷。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末期間冷氣團影響將逐漸減弱，各地氣溫可望小幅回升，但跨入新年後，東北季風仍相當活躍，預估明年1月2日將再有一波大陸冷氣團南下，後續至1月5日至7日，冷空氣強度甚至有機會達到寒流等級。民視 ・ 1 天前 ・ 9
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 148
台日對抗賽》一朗猛讚的日本怪物重砲 被台灣投手震撼：1特點很少見⋯
中信盃台日高中棒球對抗賽，九州聯隊開路先鋒牟禮翔首打席就敲出來台灣首安，帶動3分大局，助隊以4：0擊敗北海道聯隊，身高182公分、92公斤的牟禮翔，來台灣前才被鈴木一朗盛讚打擊練習的擊球很厲害，讓這位「怪物重砲手」受到高度關注。牟禮翔昨晚遠征台灣首戰扛下開路先鋒，被平鎮高中完全封鎖，4打數無安打，吞自由時報 ・ 1 天前 ・ 13
潛力股名單公布！台股「市值大爆發」才剛開始要飆？不是記憶體...成長榜前九名都「這族群包了」
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股正式寫下歷史新頁。26日整體總市值首度站上百兆元關卡，背後最大推手正是人工智慧浪潮全面引爆。今年以來，上市櫃公司...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 8
1年新車停賣場被偷！ 車主冤：2鑰匙都在我身上
高雄一名車主，在大賣場租了月租停車位，卻在25號被不明人士開走，車主哀怨指出，兩把鑰匙都在身上，也沒欠債，又因為停在「監視器死角」，至今下落不明，有專家指出，確實有技術可以拷貝鑰匙，但很耗時費工。TVBS新聞網 ・ 17 小時前 ・ 64
新北雙屍命案！三重套房飄散惡臭 警破門發現46歲情侶陳屍屋內
新北市三重區光復路二段39巷一處出租套房，昨（26日）因屋內持續傳出異味，引起大樓管理人員警覺，通知房東後報警處理。警方會同房東進入屋內查看，發現一對同為46歲的林姓男子與謝姓女子倒臥床上，已無生命跡象，研判死亡時間已超過數日。鏡報 ・ 19 小時前 ・ 30
坤達閃兵告假《玩很大》！網見「代班男星」驚喊：最強黑勢力
吳宗憲率領KID（林柏昇）主持的超人氣《綜藝玩很大》，迎來成軍11週年的輝煌時刻。回憶起過去這11年，靈魂人物吳宗憲坦言每次錄影都能讓他有「回到過去」的年輕衝勁，也對團隊堅持高品質內容的毅力表示由衷佩服；作為節目拚命三郎的KID則表示，自己非常享受節目每一個未知挑戰，期待能與觀眾一起邁向下一個11年。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 13
一家三代鉛中毒！兇手竟是「阿嬤拜拜」 醫嘆：很狡猾
燒香拜拜是台灣的祭祀文化，但若長期選用劣質香，可能導致重金屬中毒。腎臟科醫師林軒任分享，一名阿嬤使用劣質香長達30年，因出現全身痠痛、貧血、雙腳水腫而就醫，檢查發現血鉛濃度異常偏高，也就是「鉛中毒」，連丈夫、兒子、小孫子也受到波及。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 42
台南前消防局長李明峯聯手她「收賄300萬」涉貪遭押 女密友正面照曝光
台南市消防局24日遭檢廉兵分8路搜索，一共傳喚10人到案說明，除了前消防局長李明峯外，還包括秘書、搶救科長、車保場長等人，檢察官訊問至凌晨，認被告李明峯、楊姓女密友涉收受曾姓業者賄賂300餘萬元，向法院提出聲押獲准。據了解，李明峯與楊姓女密友關係匪淺，承攬消防月曆，還曾在2022年以數位行銷公司負責人身份，出席記者會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 74
民進黨台南人選出爐？謝寒冰分析「驚人民調差距」：賴清德目標只有這事
藍綠白積極備戰2026大選，作為總統賴清德本命區的台南，將由立委陳亭妃、林俊憲的哪一方出戰，更是受到高度關注；媒體人謝寒冰分析《鏡報》綠營內參民調指出，隨著林俊憲支持度明顯上揚，出線機率已經大幅提升。謝寒冰更直言，其實對賴清德而言，只要民進黨能勝過國民黨即可。《鏡報》昨（25）日公布綠營台南市長內參民調，發現陳亭妃在對上國民黨立委謝龍介時，以54.1%大幅領......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 109
連日失言深夜滑跪！朱孝天形象毀滅 媒體人嘆：早知如此，何必當初？
言承旭、周渝民、吳建豪及五月天阿信舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》演唱會，掀起一波回憶殺，卻意外延燒出場外風波。朱孝天近日接連在社群平台出言不遜，不只含沙射影F3在台上「悶聲發大財」，還指控中國售票平台與黃牛勾結，更提及「國台辦」，引發輿論關注。他昨（25日）晚間10點迅速發聲明滑跪，承認自身言論「與實際情況並不相符」。對此資深媒體人狄志為也發文評論，直言這場情緒化操作恐讓朱孝天得不償失。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 79
陳妍希聖誕曬美照「和喜歡的人一起過」 9歲兒罕露正臉：酷似陳曉
女星陳妍希在今年2月跟中國男星陳曉結束9年婚姻，恢復單身的她，將重心投入演藝工作，人氣再度攀上顛峰，而平常樂於分享生活的陳妍希，昨（25日）曬出慶祝聖誕節的照片，其中一張9歲兒子的正臉模樣，掀起大批網友討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
這一天真的來了！鴻海造車賣車一條龍 Foxtron Bria 89.9萬起登場！
上週鴻華先進（Foxtron）以7.876 億元收購納智捷（Luxgen）100% 股權，內容還包含Luxgen母公司資產、旗下五間銷售公司、銷售據點、公司人員等。這場交易讓台灣汽車產業進入重要轉折，箇中有何重點？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 42
交保後首秀！柯文哲新北應援黃國昌 她：斷絕藍白合後路
民眾黨主席黃國昌於明（27）日在新北市新莊宏匯廣場舉辦「為新北應援」大型活動，外界高度關注日前獲交保的創黨主席柯文哲是否會作為「神秘嘉賓」現身。資深媒體人邱明玉在三立政論《54陪審團》分析，柯文哲若出席並非單純力挺，更帶有「壓陣」意圖，旨在防堵黃國昌私下運作「藍白合」副市長模式，並要求其在新北市長選戰中「戰到底」。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 108