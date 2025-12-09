藍白批卓榮泰不執行新版《財劃法》 民進黨團：不滿閣揆可以發動倒閣

行政院日前針對新版《財劃法》提出覆議案，不過遭立法院否決，行政院長卓榮泰對此表態不會執行違法的法案，引發國民黨團怒批「自以為是皇帝」。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（9）日指出，若認為閣揆不適任，請身為國會多數的在野黨發動倒閣、不信任投票。

鍾佳濱表示，憲政危機出在現在的國會多數，口口聲聲指責行政院團隊、閣揆不勝任，認為是覆議8次失敗不下台的院長，然而依照憲法增修條文的機制，現在能讓行政院長下台的就是國會多數發動不信任投票。

廣告 廣告

鍾佳濱指出，從去年到現在一共8次的覆議，國會多數都不認可行政院認為窒礙難行所提的覆議案，既然在藍白把持國會多數眼中，行政院長不勝任、不適任，請依照憲法機制，寫得明明白白，覆議不成、政院又不接受，國會可以發動倒閣解散國會。

鍾佳濱直言，因為藍白不想解散國會，所以不提不信任投票，其他意見都尊重各種學者專家看法，不過看得懂中華民國憲政機制的，國會多數不接受行政院，就請發動不信任投票。

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽

更多風傳媒報導

