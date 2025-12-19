藍白批大法官淪打手 民進黨團：不開心人民權益獲伸張？

民進黨立院黨團1召開「回應憲法法庭判決」記者會，立委陳培瑜(左起)、鍾佳濱、范雲出席發言。(記者塗建榮攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕憲法法庭今天(19日)宣告「憲法訴訟法」修法違憲，在野陣營批評大法官淪總統賴清德司法戒嚴的打手。對此，立法院民進黨團反擊說，難道藍白不開心人民的權益獲得伸張？什麼事都劍指賴總統，這是最容易推託的方法、也是最好用的遮羞布與話術，操弄人民不瞭解相關程序。

立法院去年12月20日三讀通過「憲法訴訟法」第4條、第30條、第95條修正條文，今年1月2日行政院移請立院覆議，但立院最終表決通過維持原決議，行政院提出的覆議案被否決，立法院於今年1月13日要求總統公布「憲法訴訟法」修正條文，立法院民進黨團認為修正條文有違憲疑慮，聲請憲法審查暨暫停處分。

針對在野陣營相關批評，民進黨團書記長陳培瑜受訪指出，什麼事情都劍指賴總統，這是最容易推託的方法，也是最好用的遮羞布與話術，只是操弄人民不瞭解相關程序，她想請問藍白，難道不開心人民的權益獲得伸張？不用凡事都劍指賴清德。

民進黨團幹事長鍾佳濱說，在野黨主張對總統提出彈劾，就算彈劾案成立，也要回到憲法法庭的審理；若在野黨的彈劾案得以審理，這也是114憲判1號的重要作用。

至於有3位大法官拒絕評議，鍾佳濱回應，不管是5位大法官、還是3位大法官，他們都認同應經大法官現有總額2/3以上參與評議，再加上「憲訴法」第12條的迴避規定，做出此次判決的大法官認為，有3位大法官自始未參與評議，應屬於第12條的迴避規定，因此這樣的評決合乎修正前的「憲訴法」第30條規定。

媒體也關切，行政院未來是否繼續採取不副署的方式面對憲政爭議？鍾佳濱說，根據判決結果，憲法法庭未來將依原來的「憲訴法」重新運作，因此憲政機關的爭議就得以有效獲得仲裁。民進黨團雖是國會少數，但也一再強調，期盼憲法法庭能做為憲政機關爭議間有效仲裁的合憲手段，期待人民合憲的權益能重獲保障，這是本次判決最重大的意義。

