藍白批政府禁小紅書 民進黨：想護航詐騙集團、欺負詐騙受害者？

內政部以小紅書涉及逾1700件詐騙、財損突破2億元為由，對該APP祭出為期一年的「網際網路停止解析及限制接取」措施，估計全台約300萬使用者受到影響。 圖：翻攝自小紅書

[Newtalk新聞] 內政部對中國社群APP「小紅書」發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間1年，遭到藍白批評。對此，民進黨今（8）日質疑，藍白當初共同立法，現在卻不挺打詐？民進黨反問藍白，是想給「小紅書」特別待遇、想護航詐騙集團、想一起欺負詐騙受害者？

民進黨今透過臉書發文表示，「小紅書」違反我國法律、不配合打詐，政府依朝野立委2024年共同制定的《詐欺犯罪危害防制條例》限制接取小紅書，沒想到竟讓藍白急跳腳，不斷批評？

民進黨指出，回想去年打詐專法立法，要管理網路平台業者時，立法院長韓國瑜特地前往內政委員會聆聽、關心；此外，民眾黨團總召黃國昌說，「這一次我們終於回應人民期待，課與電信機構、金融機構、網路平台防詐義務」；國民黨立委王鴻薇質詢行政部門時曾說，「沒有在台設法人代表又不不配合打詐，要怎麼處罰？」；國民黨立委徐巧芯則稱，「具一定規模的網路廣告平台業者必須配合防詐，網路廣告平台刊登或推播的廣告，不得含有涉及詐欺的內容」。

民進黨表示，藍白立委的發言、發文言猶在耳，怎麼當政府依據《詐欺犯罪危害防制條例》執法時，同一批人卻反而跳腳護航詐騙集團了呢？

「確保民眾數位安全，這是政府依法對每個網路平台最基本要求。」民進黨反問藍白，難道不支持警方依法打詐嗎？還是想給「小紅書」特別待遇、想護航詐騙集團、想一起欺負詐騙受害者？

