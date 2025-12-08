藍白批政府禁「小紅書」 民進黨嗆：想護航詐騙集團、欺負詐騙受害者？

記者盧素梅／台北報導

內政部警政署刑事局先前宣布，將封鎖中國的APP小紅書一年，引發藍白不滿，狂轟根本是網路戒嚴，還舉出在FB和IG上也有大量詐騙資訊，為什麼獨獨封鎖小紅書？不過內政部長劉世芳解釋，是由於發函給小紅書被已讀不回，才依法處置。對此，民進黨列舉藍白立委2024年力挺打詐專法修法的相關的發言、發文，嗆問怎麼當政府依據打詐專法《詐欺犯罪危害防制條例》執法時，同一批人卻反而跳腳護航詐騙集團了呢？

民進黨今天在臉書發文指出，因為小紅書「違反我國法律」、「不配合打詐」，政府依朝野立委2024年共同制定的詐欺犯罪危害防制條例限制接取小紅書，沒想到竟讓藍白急跳腳，不斷批評？

民進黨並指出，回想去年打詐專法立法、要管理網路平台業者時，立法院長韓國瑜特地前往內政委員會聆聽、關心，藍白立委也喊得比誰都大聲。像是2024年7月12日，民眾黨黨團總召黃國昌在打詐專法三讀通過時，發言表示「這一次我們終於回應人民期待，課與電信機構、金融機構、網路平台防詐義務」。

民進黨指出，2024年5月27日國民黨立委王鴻薇在打詐專法審查時，質詢行政部門「沒有在台設法人代表又不不配合打詐，要怎麼處罰？」，然後表示「一定會支持，希望能夠成功」。2024年8月14日國民黨立委徐巧芯在回顧第一會期問政時，將打詐專法列入自己的政績，強調「具一定規模的網路廣告平台業者必須配合防詐，網路廣告平台刊登或推播的廣告，不得含有涉及詐欺的內容」。

民進黨表示，藍白立委的發言、發文言猶在耳，怎麼當政府依據打訪專法《詐欺犯罪危害防制條例》執法時，同一批人卻反而跳腳護航詐騙集團了呢？

民進黨並表示，確保民眾數位安全，這是政府依法對每個網路平台最基本要求。民進黨想請問藍白，難道你們不支持警方依法打詐嗎？還是你們想給小紅書特別待遇、想護航詐騙集團、想一起欺負詐騙受害者？

