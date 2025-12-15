藍白批政院不副署違憲 林智群列「5大惡搞事蹟」轟：有什麼臉講別人？

政治中心／林昀萱報導

律師林智群列出藍白違憲5事蹟反擊。（資料照）

藍白挾立院多數席次，通過《財劃法》，更三讀讓年金改革大走回頭路，引發相當大的反彈，傳府院高層近日定調藍白通過的《財劃法》將採取「不副署」做應對，讓在野跳腳批評違憲。律師林智群列出藍白近2年違憲五大事跡回擊：「藍白故意惡搞其他院這麼多次，其他院都不能反踢你一腳喔？」

針對藍白在立法院三讀通過修正《財劃法》，藉以保障全國各縣市計畫型補助款不受中央調整，許多民進黨立委及法律學者主張不應讓條文生效，必須透過「不副署」反制，藉以不公布法律，擋下惡法，遭到藍白轟獨裁、違憲。林智群14日在臉書指出，藍白最近兩年拼命違憲，侵害其他院的憲法權力，並列出五大事蹟如下：

1.將監察院業務費預算刪除96%，導致監察院無法行使憲法職權。

2.無故延宕考試院委員、NCC委員人選。

3.兩次惡意拒絕大法官人選提名，提高憲法法庭釋憲門檻，癱瘓憲法法庭。

4.通過違憲擴權法案。

5.多次用「法律案」包裝增加預算，違反憲法第70條規定，侵害行政院編列預算權。

林智群表示，行政院忍了兩年，現在決定拒絕副署、踢了藍白一腳，「藍白不倒閣、沒辦法申請釋憲（自己挖出來的坑），開始靠北行政院違憲。多次違憲的藍白，有什麼臉講別人違憲？藍白故意惡搞其他院這麼多次，其他院都不能反踢你一腳喔？」

