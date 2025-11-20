藍白批毀憲亂政 迴避分配不公

圖為立法院日前三讀通過「財政收支劃分法部分條文修正草案」，國民黨立委紛紛拿著標語合影留念。（本報資料照片）

行政院提出院版《財劃法》修法，引發在野黨炮轟，抨擊主計長陳淑姿近日才說要提覆議、釋憲，根本就是在踐踏民意，更別提院版看似精算，實則劫掠治理良好的縣市財政，把更多資源留在中央手中，且閣揆卓榮泰不依法編列預算在先，如今又誤用數字欺騙國人，白營將具體反制行政院毀憲亂政的作為。

行政院長卓榮泰昨日下午和立法院長韓國瑜針對院版《財劃法》與總預算案等議題交換意見。

國民黨團書記長羅智強認為，陳淑姿上周五在立法院備詢時，揚言以覆議、釋憲反制國會三讀通過的《財劃法》修正案，一副要與國會全面開戰的架勢，根本就是在踐踏民意，毀憲亂政，是否要與國會好好溝通，共商國是，都在卓榮泰一念之間。

藍委許宇甄則說，行政院拖了9年，端出的《財劃法》修正草案竟只是政治包裝後的舊版本，且卓榮泰強調「3項款項合計不低於114年度」看似善意，實際卻迴避分配不公的核心問題。院版的精算實則在劫掠治理良好的縣市財政，由中央掌握更多資源，未來是否會成為選舉綁樁基金、政策宣傳預算或外交、軍購使用，且分配結構長期偏向民進黨執政縣市，賴政府應當說清楚。

許宇甄質疑，卓榮泰稱院版優於去年12月立法院版本，但若真如此，是否意味行政院過去一直阻撓改革、遲不提出版本，只為掌控財源、壓制地方？

藍委柯志恩也表示，財劃法政院版終於亮相，但政府「本可從從容容處理改革，卻偏要拖泥帶水、拖到最後」，如果行政院願意更早端出版本、少一點政治算計，是否就能減少朝野對立？

民眾黨立院黨團痛批，卓揆不依法編列經立法院三讀通過預算在先，如今又以錯誤數字矇騙國人，但院版修法背離立法院修訂美意，開民主倒車，將提出具體作為，反制毀憲亂政的行政院。