藍白批賴走向「民主獨裁」 羅智強引蘇貞昌昔日宣言當「回力鏢」

立法院全院委員會15日舉行第二場總統彈劾案公聽會。(記者王藝菘攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕立法院全院委員會今(15)日舉行第2場「總統彈劾案」公聽會，審查小組的國民黨與民眾黨立委代表砲火猛烈，痛批賴清德在「財劃法」首創「不公布法律」惡例，並指控總統在官邸「便當會」指揮行政院長不副署，是實質的毀憲亂政。國民黨立委王鴻薇引用「當獨裁成為事實，彈劾就是我們的責任」；黨團書記長羅智強則朗讀2013年蘇貞昌要彈劾馬英九的宣言，指稱完全適用於現在的賴清德。

民眾黨立委陳昭姿發言指出，台灣正面臨由現任總統主導的憲政危機。她表示，賴清德在國會少數時選擇對抗而非溝通，對於立法院三讀通過、且覆議失敗的「財劃法」，竟透過行政院長「不副署」的方式配合，導致法律無法公布。

廣告 廣告

陳昭姿強調，依憲法第72條，總統在立院維持原決議後「應」於10日內公布，這是義務而非建議；總統若認為違憲應由憲法法庭判斷，而非逕自宣告或默許行政院長沒收立法權，這是赤裸裸的踐踏法治。

國民黨立委王育敏則點出，這是立法院史上首次針對總統彈劾案召開公聽會，因為賴清德是史上第一位不公布立院通過法律的總統。針對綠營主張「不副署是行政院長的決定，冤有頭債有主」，王育敏反駁，賴總統在法定期限前召集綠委開「便當會」，定調不副署策略，根本是公然下指導棋。

她強調，在現行憲政架構下，行政院長僅是總統的執行長，若無總統授意，卓榮泰哪敢架空立法院？她引用美國憲法之父麥迪遜的名言，指立法、行政、司法權集中於一人之手即為暴政，痛批賴清德正試圖走向「民主獨裁」。王育敏最後引用民進黨團總召柯建銘的名言，呼籲綠營立委若想守護憲政法治，應「起義來歸」支持彈劾。

「當獨裁成為事實，彈劾就是我們的責任」，國民黨立委王鴻薇手舉標語說，賴清德一步步走向獨裁之路。她列舉賴政府行政權獨裁，拒絕執行立院通過的軍人加薪與公糧收購預算；司法權獨裁，放任「五人憲法法庭」做出違背民意的判決。她更批評賴清德在「大罷免」失敗後仍不知節制，甚至創造出全球獨步的「在野獨裁」說詞，意圖將台灣「委內瑞拉化」。

羅智強則在會中朗讀蘇貞昌2013年針對前總統馬英九提出的「彈劾宣言」，內容提及「總統發動政治鬥爭、毀憲亂政、操控司法掩護行政」。他諷刺表示，蘇貞昌不僅是預言家，這段話更「字字句句穿透賴清德的心臟」。羅強調，賴清德發動大罷免鬥爭、搞出「五人憲法法庭」當遮羞布，完全符合蘇貞昌當年的彈劾標準。他最後呼籲賴總統「聽聽蘇貞昌的話」坦蕩接受檢驗，也請民進黨立委把國會尊嚴放政黨利益之上，「撥亂反正」加入彈劾行列。

【看原文連結】

更多自由時報報導

自由爆新聞》街訪直球對決藍白彈劾！民眾秒回「無理取鬧」狠酸這事

白營學者酸民進黨立委、學者「法律呆頭鵝」 莊瑞雄不忍插嘴反嗆

立法院召開總統彈劾案公聽會 國民黨：制裁毀憲亂政的賴政府

民進黨台南市長初選陳亭妃獲勝 領先林俊憲2個百分點

