藍白批1.25兆國防特別預算搞黑箱 徐斯儉親上火線：付委審查才能說明
民眾黨主席黃國昌旋風訪美後昨（1/14）日返台並召開記者會，批評美國國務院公布的5項軍購僅有新台幣3000億，1.25兆國防特別預算並非都是對美軍購。對此，國防部副部長徐斯儉今（1/15）日在院會後記者會表示，過往都是付委審查後才召開會議說明，必須在合法正當的程序中進行。
行政院長卓榮泰今日於院會中裁示，中央政府總預算與國防特別預算至今尚未在立法院順利付委審查，其中包括了國防部752億元的新增計劃未能執行。他強調，針對特定人士故意或不符合事實的發言與討論，必須要及時澄清說明，才不會讓這些言論對國家安全造成不利的後果。
卓榮泰表示，因應國際情勢發展以及中共機艦無端的侵擾，此時此刻強化國防、維護國家安全有其必要；國防部所提的特別條例以及特別預算正是為了因應情勢發展，因此請國防部積極透過各種方式與朝野各黨團進行必要的說明。
依法受限保密規定與待付委程序
徐斯儉也在院會後記者會親上火線說明，向外界闢謠，他首先說明，直接以特別條例匡列特別預算，主要是希望透過一次性的預算配付，確保資源能夠穩定集中，進而加速獲得所需要的裝備。他強調「沒有黑箱作業，也沒有空白授權」，由於特別預算與條例必須經立法院通過後才能授權編列預算，不可能有空白授權，1.25兆只是上限。
徐斯儉特別提及，根據我國的《國家機密保護法》以及美方的安全規定，必須等到美國政府對外公布之後，我方才能對外公開個別的購案，前陣子國行政部門已經有5案通知國會，目前還有4案尚未通知，因此無法對外整體公開說明。
徐斯儉表示，現在還沒有到合法可以說明的時候，因此沒有機會說明，「我們當然願意說明，但必須是在正當、合法的程序裡面。」因此立法院外交及國防委員會召委王定宇已排定機密會議說明，但他強調，因為法案尚未付委，所以這不是審查，只是說明，過往都是付委後才召開會議說明。
國防部戰略規劃司長黃文啓則補充，這段時間並非毫無作為，三軍的計劃團隊都在立委辦公室奔波，只要立委願意聽，在保密規範之下都已盡可能溝通；而事實上總統賴清德召開記者會時，簡報內容已將火砲系統、遠程火力飛彈系統、無人機等列出，只是礙於保密規定無法在公開場合說明。
3000億用於在台生產、其餘皆為外購
提及1.25兆的項目分配，徐斯儉則表示，外界所傳1.25兆當中，有3000多億只是用在軍購，這個說法絕非屬實，實際上，1.25兆當中，大約只有超過3000億是用在台灣製造，其餘的大部分都是向外採購，與目前外界傳聞恰好顛倒，在3000億之外，幾乎都是向外採購。
徐斯儉也解釋，採購方式分為三種，第一種是軍購，也就是中華民國政府透過美國政府向美國廠商購買；第二種是商購，也就是公開招標，公告品項與數量；第三種是台製或台灣提升；現在無法對外說明具體的經費分配，並不是沒有規劃，只是條例還沒通過，無法對外說明。
黃文啓另補充，國防部早已針對國內需求多次討論，主要考量是否能獲得，獲包括自製與外購。自製部分受限於關鍵技術，有些項目國內無法自行生產；外購部分，則必須考量出售國的意願與產能，這些在事前都已經深入調查與確認。
搶佔國際產能與扶持產業
在額度的部分，黃文啓則表示要考量兩件事情。第一是既有持續案的支付，因為今（2026）年起，許多重要的武器裝備將會一批一批、非常快速地進入交付階段，付款進入一個高峰期，新增需求能夠使用的預算空間，其實有限。
第二則是新增需求，目前美方已通知國會的5個軍購案，依規定30天後生效，接下來還要進入簽約程序，而簽約又必須等立法院通過預算，「現在全球各國都在提高國防預算，如果我們晚一天簽約，交付時間可能就不是延後一天，而是延後好幾年。」
黃文啓強調，無人系統的建構，關鍵在於打造非紅供應鏈，並且利用這一次的特別預算，扶持國內產業界加入國防產業；國防部必須扮演火車頭的角色，提供足夠的訂單與採購數量，國內廠商才有意願與能力投入，並且形成未來的產業競爭力。
