藍白把立院變法案冰櫃！ 鍾佳濱：拼裝財劃法逼人民吞爛案

[Newtalk新聞] 立法院程序委員會今（25）日再度淪為藍白兩黨的「法案冰櫃」。原本可望解決財政僵局的行政院版《財政收支劃分法》修法，被藍白以人數優勢強行封殺，形同把法案冰回原點。民進黨團幹事長鍾佳濱痛批，藍白為了掩飾去年草率、粗糙、漏洞百出的修法，硬擋院版，只為保住自己的面子，卻犧牲人民利益。

鍾佳濱指出，根據媒體報導，就連國民黨的縣市首長都不反對院版財劃法，「真正用錢的人都沒意見了，反而是藍白立委怕承認自己去年修錯法，所以死命封殺。」他直言，更可笑的是民眾黨竟以「太晚了」為由擋案，讓人不禁想問：「民眾黨真的知道自己在擋什麼嗎？」

他痛批，藍白去年亂修財劃法導致漏洞百出，為補破洞又急修第二次，卻連分母公式都忘記改，現在竟要拖到第三次，「修三次還修不好，速度是快，但品質真的爛。」鍾佳濱表示，藍白喜歡「吃緊弄破碗」，破碗不准別人補、還要縣市政府繼續用，「修正錯誤的公式有什麼不對？如果每部法一年修三次，法治安定性還剩什麼？」

鍾佳濱強調，不只財劃法遭封殺，綠委沈伯洋提出的國安法案今天也被藍白退回第707次，癱瘓國會修法程序成為常態。他痛斥：「如果財政不健全、國安不強化、經濟不穩定，這不就是慢性滲透、無聲政變嗎？藍白根本是在拿台灣開刀。」

他表示，藍白版財劃法的問題連藍白自己都心知肚明，但卻拒絕修正，硬逼各縣市吞下充滿錯誤的「拼裝車公式」。當政策效果未來全面浮現，受害最深的一定是人民。

鍾佳濱也嚴正呼籲，國民黨、民眾黨再怎麼討厭民進黨，也不能把人民權益拖下水。他強調，既然藍白上週強行通過「公投綁大選」，人民就有機會用更大的民意反制濫權，他呼籲公民與民進黨團站在一起，「用更大的民意，替藍白的憲政鬧劇劃下句點。」

