藍白拋「台灣未來帳戶」搶救少子化 吳沛憶：不審總預算都是打假球

針對藍白提出「台灣未來帳戶」特別條例，民進黨立委吳沛憶表示，若115年度總預算遲未付委審查，新興政策與新增預算都將無法執行（圖／黃耀徵攝）

國民黨與民眾黨宣布將推出「台灣未來帳戶」特別條例，民進黨立委吳沛憶今（26）日指出，藍白兩黨至今仍未讓115年度中央政府總預算付委審查，連審查程序都尚未啟動，在總預算卡關的情況下，所有新興計畫與新增預算都無法執行，直言若不先審總預算，再談新政策「都是打假球」。

國民黨與民眾黨提出「台灣未來帳戶」特別條例，規劃由政府為0至12歲孩童設立專戶，出生即投入新台幣5萬元，並於其後每年再投入1萬元至12歲為止，待年滿18歲後即可提用；家長可視自身條件選擇是否加碼投入，並鼓勵企業共同參與，帳戶投資標的以追蹤台灣股市大盤的指數型基金（ETF）為主，並設有年度管理費率上限0.1%，以作為因應少子女化的長期投資與資產累積機制。

國民黨與民眾黨共同提出「台灣未來帳戶」特別條例，規劃由政府為0至12歲孩童設立專戶，透過長期投資機制，作為因應少子女化的政策構想。（圖／周志龍攝）

對此，吳沛憶表示，在野黨至今不願意讓明年度總預算付委審查，甚至連審查程序都尚未啟動，若最後總預算沒有審查結果，未來所有新興計畫與新增預算都將無法使用，只能沿用過去編列內容。

她進一步指出，自己身為教育委員會成員，過去積極推動成立運動部，雖然運動部今年正式成立，但相關預算尚未完整編列，原本期待明年度能補足經費，以推動運動外交、全民運動等過去未有的業務；若藍白持續不審總預算，所有新增項目都無法推動。

吳沛憶批評，在不討論預算審查的情況下，藍白兩黨卻一再高喊要增加新興預算與業務，「沒有預算怎麼做新興業務」，直言這是在「打假球」，並反問藍白究竟何時要開始審查總預算。

