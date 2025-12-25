藍白拋「台灣未來帳戶」搶救少子化 郭國文：總預算不審皆空談

針對藍白提出「台灣未來帳戶」構想，民進黨立委郭國文表示，相關新興政策若未搭配總預算審議，最終一切都是空談。（圖／黃耀徵攝）

國民黨與民眾黨今（25）日宣布將推出「台灣未來帳戶」特別條例，規劃由政府為0至12歲孩童設立專戶，出生即投入新台幣5萬元，並於其後每年投入1萬元，直至12歲，待年滿18歲後即可提用。對此，民進黨立委郭國文表示，總預算若未能開啟審議，最終恐淪為空談。

為因應少子女化問題，藍白兩黨智庫共同提出「台灣未來帳戶」制度設計，透過特別條例由政府設立專戶，對象涵蓋全體0至12歲兒童。除出生即投入5萬元外，政府每年再存入1萬元至12歲為止；家長可依自身條件選擇是否加碼投入，並鼓勵企業共同參與。帳戶投資標的以追蹤台灣股市大盤的指數型基金（ETF）為主，並設定年度管理費率上限不得超過0.1%。

民進黨立委郭國文拋出「出生即投資，成立轉大人ETF」投資構想，期盼作為18歲少年在教育、創業上的支撐，從制度面改善少子化問題。（圖／黃耀徵攝）

不過，郭國文日前已率先召開記者會提出類似構想，主張以「出生即投資」的方式，讓孩子在年滿18歲時即可運用帳戶內資金，無論是教育、購屋或創業，都能作為重要支撐。他認為，台灣應投入更多資源，從制度面著手改善少子化問題。

針對藍白今日正式對外宣布相關構想，郭國文表示，希望國家的資源用在對的地方，「歡迎國民黨拿香跟拜」，但他也直言，若藍白仍拒絕審查總預算，所有新興政策都無法落實；若真有誠意就應盡速回到立法院，完成總預算審議。

