藍白拋「國民帳戶」被轟抄作業 張雅琳：沒財源、沒制度只是嘴砲

[Newtalk新聞] 據報導，藍白兩黨將共同提出「國民帳戶」，主張由政府替12歲以下孩子開立帳戶、一次存入5萬元，宣稱為每名孩童建立「第一筆起始資本」，民進黨立委張雅琳今（24）日發文直言，相關主張並非新政策，更非藍白首創，「抄作業不可恥，但抄完還說自己第一，真的很丟臉」。

張雅琳指出，她早在今年年初就已提出「擴大兒少帳戶」的政策構想，並與民間團體討論方案、試算金額、尋找財源，並於11月28日在行政院院會正式要求行政院長卓榮泰研擬具體方案，行政院也已明確承諾會進行評估。她強調，自己的主張是建立在既有制度上進行改革，而非憑空拋出一句口號。

張雅琳說明，現行「兒童及少年未來教育與發展帳戶」已行之有年，透過家庭共同儲蓄、政府相對提撥，協助弱勢孩子在成年前累積基本資源；她所主張的改革方向，是參考新加坡、英國等國的政策，將制度擴大到全民，讓所有孩子不分家庭背景，都能在18歲時擁有真正屬於自己的第一筆資產，用於升學、創業或圓夢，這才是負責任的制度改革。

對於藍白提出的「國民帳戶」，張雅琳直指，最基本的兩個關鍵問題完全沒有交代。首先是財源問題，一次性替全國0至12歲孩子存入5萬元，所需經費龐大，財政衝擊如何評估？預算來源是舉債、排擠其他社福，還是根本沒有試算？其次是家長角色未明，家長是否需要提撥、比例多少、是強制還是自願，制度的基本運作方式都說不清楚，難以讓家長相信政策能長久推行。

張雅琳強調，這不是一場「政策競賽」，而是責任問題。她批評，藍白目前對「國民帳戶」的說法，只有一句「政府一次存5萬元」，卻沒有制度設計、沒有財源規劃、也不談風險，「這不是政策，而是藍白慣用的嘴砲搶錢立法」。

她直言，藍白的作法只是將既有制度簡化後重新包裝，卻對外宣稱「藍白得第一」。張雅琳表示，歡迎在野黨一起「抄作業」，共同把制度做得更好，但前提是不要抹去他人的努力、只想爭功搶勞，「好的政策，不需要靠否定別人的付出來成立」。

