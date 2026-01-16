藍白拋718億預算逕付二讀！綠委怒轟「偽善至極」：表決前10分鐘才拿到

記者楊士誼／台北報導

藍白抽出部分新興計畫逕付二讀，綠營舉牌抗議。（圖／記者楊士誼攝影）

藍白兩黨多次在程序委員會杯葛總預算，但民眾黨、國民黨今（16）日拋出提案，將新興計畫共718億預算「同意先⾏予以動⽀」，當中包括TPASS通勤月票、各縣市財政均衡補助等，稍早逕付二讀。民進黨立委吳思瑤痛批，藍白的提案「偽善至極，讓人作嘔」，「薄薄兩三頁」的提案，表決前10分鐘才發下來；立委沈伯洋也痛批，藍白怕被看穿，也怕納稅人過好日子，只好亂提案可能被罵的七百多億。

吳思瑤直言提案「偽善至極，讓人作嘔」，而藍白又搞黑箱突襲，總預算不審，用「薄薄兩三頁」的提案，說要放行急迫性預算。而這「薄薄兩三頁」的提案，表決前10分鐘才發下來。她痛斥，藍白急就章粗糙無比，提案總數多少藍白根本沒試算（或是算不出來），「718億」還是綠營在台下按計算機算出來的

吳思瑤表示，總預算全案都被凍在程序委員會、還沒付委，居然把沒進入審查程序的預算「拆解」，選擇性放行。「一部法案還沒付委還未列案，可以抽出其中幾條來優先通過嗎？」此外，新年度總預算3兆350億，是一整案一大包，藍白挑出其中718億來審查，只佔總預算的2.37%，也只佔2992億急迫性新興計畫的24%。「差別式挑案來放行，就是丟包76%的新興預算！就是將97.63%總預算擺爛不審！」

吳思瑤也痛批，明明踐踏程序大搞黑箱，還把自己包裝成大善人給恩惠、做功德。這不是偽善，什麼是偽善？「我反對立院開惡例！我反對頭痛醫頭、腳痛醫腳式的差別式審查！我反對平時不燒香、臨時抱佛腳的選擇性審查！」

沈伯洋也發文指出，藍白今天聯手，一刀砍掉台灣76%新預算。不僅表決前不久「才丟出案子（怕被看穿，幸好黨團算得快），更有76% 預算直接幹掉（怕各位納稅人過好日子）」。他批評，藍白不敢審將近三千億新預算，只好亂提案可能被罵的七百多億，直接幹掉了七成六的預算。

沈伯洋強調，立法委員要刪除預算，若理由正當，名正言順；直接拿掉七成六，還只有三頁則毫無理由，「直接幹掉兩千多億，請大家告訴大家」。

