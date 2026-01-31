藍白拒審中央總預算 陳其邁：找很多奇怪理由很不應該

陳其邁批評立院藍白拒審總預算，還找很多奇怪理由、很不應該。(記者王榮祥攝)

〔記者王榮祥／高雄報導〕立法院藍白拒審中央總預算。高雄市長陳其邁今對此指出，如果對預算有意見，應該是在審查時，不要連審查都沒有還找很多奇怪理由、很不應該。

陳其邁今出席高雄過好年活動，國民黨立委柯志恩也到場，陳其邁被媒體問到立法院藍白陣營拒審總預算的看法。

陳其邁認為，總預算是有關國際、民生，以及非常多福國利民政策跟各地方重大建設，如果對預算有意見，應該是在審查時候來表達。

他喊話，不要說總預算就整個杯葛、或者是連審查的機會都沒有，然後找了很多奇奇怪怪的理由 ，其實選民都很清楚，這個都是在杯葛，杯葛國家的總預算就是杯葛建設。

陳其邁提醒，杯葛總預算會讓很多與人民有關、例如長照等這些重要的政策與事項受阻，他覺得很不應該。

