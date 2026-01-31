藍白拒審中央總預算 陳其邁：找很多奇怪理由很不應該
〔記者王榮祥／高雄報導〕立法院藍白拒審中央總預算。高雄市長陳其邁今對此指出，如果對預算有意見，應該是在審查時，不要連審查都沒有還找很多奇怪理由、很不應該。
陳其邁今出席高雄過好年活動，國民黨立委柯志恩也到場，陳其邁被媒體問到立法院藍白陣營拒審總預算的看法。
陳其邁認為，總預算是有關國際、民生，以及非常多福國利民政策跟各地方重大建設，如果對預算有意見，應該是在審查時候來表達。
他喊話，不要說總預算就整個杯葛、或者是連審查的機會都沒有，然後找了很多奇奇怪怪的理由 ，其實選民都很清楚，這個都是在杯葛，杯葛國家的總預算就是杯葛建設。
陳其邁提醒，杯葛總預算會讓很多與人民有關、例如長照等這些重要的政策與事項受阻，他覺得很不應該。
更多自由時報報導
自由爆新聞》藍白「這一幕」對比中共！這國太狠了出手「限制習近平」
藍白強推3惡法未審總預算 民進黨：對選民託付的徹底背叛
藍白硬闖！立院組織法修正案三讀 立委補助費包括公費助理工資
藍白提案先動支TPASS等38項新興計畫預算 黨團共識交協商
其他人也在看
賴清德表態「1前提」願國情報告！最新民調結果出爐 林楚茵回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導國民黨、民眾黨掌握國會多數，不僅頻通過爭議法案，中央政府總預算、國防特別條例至今仍遭擱置，將導致多項攸關民生的政策無法順利推動。總統賴清德先前表態，在符合憲政程序、內容不針對特定項目的前提之下，自己很樂意赴立院國情報告。《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（29）日透露最新民調結果，顯示過半國人認為總統應進行國情報告，而民進黨立委林楚茵今（30）日也做出最新回應。民視 ・ 1 天前 ・ 219則留言
川普最快週日下令開戰！美媒驚爆：斬首伊朗最高領袖
川普最快週日下令開戰！美媒驚爆：斬首伊朗最高領袖EBC東森新聞 ・ 6 小時前 ・ 76則留言
習近平軍方大整肅 實戰派張又俠落馬！經濟學人警告台灣「危險了」
中國國家主席習近平近期對軍方高層的整肅，規模之廣為中共逾半世紀以來首見。英國《經濟學人》29日發出警告，世界應為此感到擔憂，因為一旦共軍最高將領全對習近平唯命是從，台灣可就危險了。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 8則留言
「民進黨當然有分裂的空間」！吳子嘉籲柯志恩「這招」強攻高雄：有機會翻盤
國民黨立委柯志恩將代表藍營挑戰高雄市長，面對拚守票倉的民進黨立委賴瑞隆，不少選民均認為翻盤可能性較小，媒體人吳子嘉指出，柯志恩要想取勝，關鍵在於「分裂綠營選票」；吳子嘉解釋，柯志恩只要成功吸收民進黨的服務票與派系票，就有翻轉高雄的可能性。更多風傳媒新聞：曝柯文哲「不滿這件事」才開嗆國民黨 沈政男獻策1招穩固藍白合：關鍵在這人吳子嘉在《新聞千里馬》節目中表示，......風傳媒 ・ 3 小時前 ・ 5則留言
細數黃國昌在立院最後一夜！她：權貴被解套
[NOWnews今日新聞]昨日為立法院第四會期最後一天，也是民眾黨立委黃國昌立委任期最後一次院會，藍白卻聯手通過爭議法案。對此，政治評論員吳靜怡今（39）日表示，黃國昌的立法院最後一夜，民主被清倉，國...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 5則留言
賴清德籲在野勿推翻台美談判成果 黃國昌轟「自導自演」：根本還沒送到立院
民眾黨不分區立委兩年條款屆滿，除陳昭姿為推代理孕母法案、劉書彬任期至2027年，其他6名白委都將卸任。針對總統賴清德日前呼籲，在野黨團勿推翻台美談判成果，即將卸任民眾黨團總召的黃國昌今天（30日）在記者會痛批，總統帶頭造謠，台美談判具體協議內容根本還沒送到立院，「這是哪門子民主政治？」鏡報 ・ 1 天前 ・ 15則留言
萬年總召要退位了？她勸柯建銘認清現實
[NOWnews今日新聞]民進黨立院黨團總召柯建銘出現挑戰者，民進黨立委蔡其昌宣佈選總召，柯建銘「萬年總召」一職恐不保。國民黨發言人、新北市議員江怡臻說，從民進黨的政治運作邏輯來看，蔡其昌勝出的可能性...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 1則留言
江啟臣楊瓊瓔爭取參選台中市長 國民黨：兩方趨向共識 2/6前或有好結果
國民黨備戰年底縣市長選戰，在台中市長的提名卻意外陷入僵局，有意參選的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔16日進行首次提名協調會，因無結果引發基層焦慮。國民黨副祕書長兼組發會主委李哲華今天表示，黨中央一直和江啟臣、楊瓊瓔保持密切溝通，現在已經慢慢趨向有共識，或許在2月6日之前就會有好的結果。Yahoo即時新聞 ・ 28 分鐘前 ・ 發表留言
白營別再亂！賴清德怒批在野未審總預算 黃國昌竟嗆「這句話」
即時中心／張英傑、許雯絜報導總統賴清德於臉書發文指出，昨（30）日是立法院會期最後一天，卻也是史上第一次預算會期未審總預算，甚至將民眾黨版國防特別預算條例付委，極度限縮添購武器的範圍，用相較不專業的版本、再次侵犯行政權！對此，民眾黨主席黃國昌今（31）日接受媒體聯訪時竟聲稱，賴清德若要發表悖於民主憲政言論，恐怕要回去重修憲法課。民視 ・ 1 小時前 ・ 28則留言
嗆美國！伊朗海軍實彈軍演封鎖荷姆茲海峽 全球石油、天然氣運輸衝擊大
伊朗國營媒體《Press TV》指出，伊朗革命衛隊（IRGC）海軍部隊計畫於2月1日與2月2日在荷姆茲海峽舉行大規模實彈軍事演習。由於目前美國與伊朗關係正處於高度對峙，此舉被視為德黑蘭當局對美方軍事壓力做出的強硬回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7則留言
打算脫黨參選？徐欣瑩對黨內開炮「黑箱作業、球員兼裁判」 陳見賢：會依照制度完成初選
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新竹報導國民黨新竹縣長初選爭議四起，有意參加黨內初選的立委徐欣瑩，卻在臉書向黨中央以及新竹縣黨部開炮，直指黑箱作業、公器私...FTNN新聞網 ・ 34 分鐘前 ・ 發表留言
李貞秀尚未棄「中國籍」！柯聲援：該列SOP 劉世芳：規定很清楚
台北市 / 綜合報導 民眾黨立委即將大換血，準立委李貞秀的中國籍配偶身分，再次成為焦點，昨(29)日陸委會召開記者會，副主委梁文傑表示，到現在都還沒看到李貞秀放棄中國國籍，不知道要怎麼處理。而柯文哲聲援自家立委，向陸委會和內政部喊話，應該列出明確SOP，對此內政部長劉世芳回應，法律就是法律，相關規定很清楚。民眾黨準不分區立委李貞秀(2024.11.15)說：「在台灣生活超過30年，(30年耶)，今天這些青鳥有幾個人，超過30歲的啊。」大吐苦水抱屈甚至開嗆青鳥，李貞秀即將循民眾黨兩年條款，將接任民眾黨不分區立委，不過他中國籍配偶，恐怕讓他就任增添變數，因為現在相關機關，都還沒看到李貞秀，提出放棄中國國籍申請。陸委會副主委梁文傑說：「因為她到現在都還沒有提出來申請文件，所以我也不知道，這個就職到底要怎麼處理。」無奈坦言不知道開怎麼處理，因為依照《國籍法》第20條規定，中華民國國民兼具外國國籍者，就是必須放棄外國國籍，並在就職到職日起1年內完成相關手續，不過根據過往經驗，中方不承認我國，因此若中國籍配偶，以改投中華民國籍為由，申請喪失中國國國籍，普遍會受到刁難，對此前民眾黨主席柯文哲，也發聲聲援自家準立委。前民眾黨主席柯文哲說：「我們應該要求陸委會，內政部，明確地講出SOP，，就流程圖，國家可以訂法律，但是你要很清楚說，這法律要怎麼做，一個一個步驟來。」矛頭指向政府部門準則沒訂好，對此內政部長劉世芳部長則回應，法律就是法律相關條文規定很清楚，目前中國相關單位網站，就有退籍證書提供下載，民眾黨實施兩年條款，準立委們就任資格問題成為焦點。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
嘆審查藍自肥法案！蘇巧慧：有愧人民託付
[NOWnews今日新聞]立法院本會期昨（30）日落幕，藍白以人數優勢，強闖爭議法案，包含不當黨產條例修法、衛星廣播電視法修正案，以及攸關立委助理費修法。對此，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（31）日受...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 4則留言
徐欣瑩拋「不受黨內不公體制束縛」 鄭麗文低調回應
國民黨31日舉行中常委投票，國民黨主席鄭麗文投票時，被問及有意角逐新竹縣長的立委徐欣瑩針對新竹市長初選表示，將義無反顧不再受限於黨內不公體制的束縛，此言一出，讓外界揣測她是否有可能退黨參選，此外還有立法院30日三讀《衛星廣播電視法》不過NCC直接稱未溯及既往「中天不適用」。不過，鄭麗文皆僅簡單回應「改天再聊」。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 7則留言
鄭任汶專欄：鄭麗文該看看習近平怎麼整肅「親人」
近日中共中央軍委第一副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立遭到立案調查，北京形同戒嚴，但網路訊息混亂，傳出的影像真假難辨，還有消息指出有軍隊抵制，也有部隊觀望。在訊息封閉的極權中國，真相比呼吸難求。而此情勢讓人立刻想到韓國電影《首爾之春》，此電影一開始就表明「根據真實事件改編」，這是指1979年12月的《雙十二政變》，軍人全斗煥利用晚上發動政變，推翻總統朴正熙遇刺身亡後的政權，劇中影射全斗煥的角色有個著名台詞：「輸了就是政變，贏了就是革命！」鏡報 ・ 1 天前 ・ 4則留言
黃國昌曝卸任工作！ 選新北、直播、重披律師袍｜#鏡新聞
立法院本會期延會31日期滿，今天（1/30）就是最後一次院會，預計會進行法案大清倉，在野陣營打算闖關的法案，被視為救國團條款的黨產條例等6大法案，綠營轟這是惡法清，修黨產條例就是搶人民納稅錢來發自己的「新春大紅包」。不過部分三讀後發言登記踴躍，加上需逐條表決，國民黨團已請立委備戰到深夜。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
「又俠之禍」：虛假戰力與政治現實的交錯
湯名暉／東協經濟貿易文化發展協會研究員鏡報 ・ 1 天前 ・ 3則留言
白色恐怖受難者劉金獅追思禮拜! 賴總統頒褒揚令
政治中心／綜合報導白色恐怖受難者劉金獅，出生宜蘭蘇澳，在二二八事件見證軍人暴行，成為他對抗威權的根源，曾因涉入興臺會案遭判10年，出獄後積極參與社會運動，劉金獅去年底辭世，今天在濟南教會舉行追思禮拜，總統賴清德親自出席並頒贈褒揚令，感念他為台灣民主自由的奉獻。一月份最後一天，總統賴清德出席白恐受難者劉金獅的追思禮拜，頒贈褒揚令，並行三鞠躬禮。白恐受難者劉金獅去年底辭世，一月底舉行追思禮拜，總統賴清德親自出席並頒贈褒揚令。（圖／民視新聞）總統賴清德：「他雖然遭受過苦難忍受過折磨，但是他為台灣奮鬥的理念，從來沒有改變過，無論是參加民主運動，還是在街頭奔走，他一生都是為台灣民主自由，還有人權在奮鬥。」白恐受難者劉金獅去年底辭世，一月底舉行追思禮拜。（圖／民視新聞）回憶劉金獅為台灣民主奉獻點滴，1935年出生在宜蘭蘇澳，二二八事件曾親眼目睹軍人施暴的血腥畫面，內心受到震撼，15歲時得知"思想犯"一詞，成為他對抗威權根源，1962年被控參與"興臺會"遭判刑10年，1972年出獄後積極投入社會運動，更於1987年和其他難友，一起籌備""臺灣政治受難者聯誼總會"。白色恐怖受難者劉金獅（2013）：「進去把他拖出來就喊台灣獨立萬歲，土地萬歲喊兩聲，出來就被用布把嘴摀下去。」劉金獅長期關懷難友生活，也支持國家人權博物館相關活動，為台灣民主自由與人權，打下深厚基礎。總統賴清德：「過去他們這一代人，對抗國民黨的專制獨裁追求民主，我們這一代人必須要更加團結，因為我們面對的是，對岸的敵對勢力要併吞台灣，劉金獅兄弟精神不死，力量使我們更加團結，讓台灣更安全民主更加永固。」從國民黨到共產黨，台灣面對的極權威脅沒有停過，台灣人也會在前輩奠定的基礎上，繼續為民主自由奮鬥。原文出處：白色恐怖受難者劉金獅追思禮拜 賴總統頒褒揚令 更多民視新聞報導藍白合破口浮現？吳怡萱點名鍾小平：他不在合作架構內拋「藍白分」還酸蔣萬安騙選票 柯文哲：行有餘力會幫藍營站台立院休會總預算仍未審 韓國瑜：對話取代對抗民視影音 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
徐欣瑩表態支持黨內開放參選 藍營竹縣長初選白熱化
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導 相關制度與遊戲規則持續引發討論，國民黨2026年新竹縣長黨內初選競逐升溫，立法委員徐欣瑩今(29)日表示，一貫主張初選制度應以「公平、公正、公開」為最高原則，雖然黨中央已拍板採取民調與黨員投票七三制，但自己仍多次向黨中央反映，初選方式必須讓所有參選人站在同一條起跑線上，避免任何制度性爭議。 徐欣瑩指出，新竹縣黨部同志...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
害怕想起來？中國國防部被狂問張又俠 記者會文字實錄「全部被消失」
中國解放軍高層頻頻被整肅，中共中央軍委副主席張又俠、參謀長劉振立日前也落馬，遭到立案調查。然而，中國國防部29日下午召開例行記者會，遭到媒體輪番問了約10個相關問題，發言人蔣斌還要求不要妄加揣測，稱反對對反腐行動的汙衊抹黑。但尷尬的是，中國國防部29日晚間在官方網站公布的「記者會文字實錄」，所有有關張又俠和劉振立的問題「全部被消失」，兩人的名字完全沒有出現。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言