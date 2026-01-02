藍白拒譴責中共軍演提案 反要求國安首長下台 行政院、國安會、綠委都強硬回擊

民進黨立委疾呼排審譴責中共軍演案及國防特別預算條例，但最終仍遭藍白在野黨封殺。（圖片來源／立委郭昱晴粉專）

中共解放軍去年12月29日起舉行圍台軍演、30日進行實彈射擊，引發國際包括歐盟、德國、英國等國關切及譴責，美國國務院也於昨（1）日公開聲明譴責。

立法院民進黨團本（2）日亦提案譴責中共，但遭藍白挾人數優勢予以否決。對此，漏夜冒著冰雨排隊的民進黨團幹事長陳培瑜抨擊，面對敵國如此明顯的侵略意圖，藍白竟然不敢齊聲譴責。

藍白除了拒絕譴責中共軍演之外，反而還決議譴責行政院長卓榮泰以及要求國安會秘書長吳釗燮下台。對此，行政院及國安會都做出強硬回擊，批在野黨對外釋放錯誤訊號，助中共分化台灣、遂行認知作戰與統戰。

美、日、歐盟等國際盟友都譴責中共軍演

針對中共解放軍未依國際法於7日前宣布軍演，而是無預警忽然展開，引發國際包括歐盟、德國、英國等國關切及譴責。歐盟對外事務部（EEAS）發表聲明指出，中國近期軍演進一步加劇兩岸緊張，危及國際和平與穩定；維持台海現狀攸關歐盟的直接利益，故反對任何單方面改變現狀的行為，尤其是透過武力或脅迫手段。

德國外交部聲明指出，中共的行動正在升高緊張局勢，並危及台灣海峽穩定；任何改變現狀的行為都必須以和平方式進行，並經由各方同意，故德國政府呼籲保持克制並展開對話。

美國國務院1日亦發布「回應中國在台周邊進行軍演」聲明，指中國針對台灣及區域國家的軍事活動及論述已升高不必要之緊張，美方敦促北京克制，停止武力脅迫台灣，並代之以有意義的對話。美國強調，支持台海和平穩定，反對片面以武力或脅迫改變現狀。

譴責中共軍演案及國防預算案都遭藍白封殺

為了抵制中共軍演威脅及響應國際盟友的對中譴責，立法院民進黨團幹事長陳培瑜昨晚就冒著寒流冰雨於議場前排隊，試圖於本日院會排審譴責中共軍演案及國防特別預算條例。她表示：「就算表決會輸，我們還是希望國人看到我們譴責軍演的決心，還有要支持跟捍衛總預算以及國防預算的決心。」

然而實際開議後，藍白仍挾人數優勢，以反對56人、贊成46人，不只封殺譴責中共軍演案，也再度封殺了國防特別預算條例、中央政府總預算、政院版財劃法等重大議程。

陳培瑜感慨，中共屢屢侵害我國主權、單方面破壞台海和平的蠻橫作為，已經引起許多國家的強力譴責。首當其衝的台灣，更是應該不分黨派、齊心對外，共同譴責中共；但面對敵國如此明顯的侵略意圖，藍白竟然不敢齊聲譴責。

民進黨群起砲轟：藍白心向中國

不只漏夜排隊未果的陳培瑜難掩失望，民進黨立委也是群起砲轟藍白，立委郭昱晴抨擊，中國軍演對台的威脅是不分黨派，所有人民的安全都面臨風險，但藍白兩黨卻投下反對票，否決了對中國的譴責案，面對外敵包圍卻不敢吭聲，藍白到底在怕什麼？她強調：「同島一命，我們可以不同黨，但必須同一國！」

民進黨政策會執行長暨立委吳思瑤開砲，世界各國為台灣仗義執言，藍白在野卻聯手助紂為虐，封殺民進黨版議程，連帶阻擋民進黨所提譴責中國決議案，藍白反而還提案處理「譴責卓榮泰院長」「譴責吳釗燮秘書長」。她痛批藍白，就是不敢譴責中國，沒有同島一命，只有心向中國。

藍白不譴責中共反而譴責卓榮泰，行政院回應了

對於在野黨本日否決譴責中共軍演案，且反而通過譴責行政院長卓榮泰，行政院發言人李慧芝指出，當美國、英國、歐盟及澳洲、菲律賓等國際民主社會，都高度關注中國針對性對台軍演並譴責中國的當下，在野黨不僅沒有為國家發聲，甚至還製造國內朝野矛盾，更再次阻擋能夠強化國家戰備及防衛能力的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》，政院感到十分訝異。

李慧芝表示，行政院一向重視國會尊嚴，更加重視憲政體制，然而立法院卻一再越俎代庖，通過無視權力分立、侵害行政權的法案；政院作為憲政機關，必須採取守護憲法的作為，這也是行政院的憲法義務。

李慧芝強調，若因為守護憲法而遭立法院譴責，行政院感到遺憾，並呼籲立法院謹守憲政本分，正視自身的憲法職責，儘速審查今年度的中央政府總預算以及院版財劃法，不要因為政治算計耽誤國民利益以及國家發展。

藍白不譴責中共反要吳釗燮下台，國安會強硬回擊

對於在野黨本日否決譴責中共軍演案，且反而通過「要求國家安全會議秘書長吳釗燮請辭」等決議，國家安全會議對此做出回應，指近日中共對台發動大規模軍演，並持續以灰色地帶手段對台施壓，以武力及脅迫方式片面改變台海現狀，升高區域安全風險，已引發國際社會高度關注並接連表達譴責與關切。

國安會強調，值此關鍵時刻，在野黨於立法院卻否決譴責中共軍演提案，並以政治操作攻擊國安及行政團隊，不僅是在對外釋放錯誤訊號，更是踐踏我國軍及海巡弟兄姊妹在第一線守衛國家的努力，亦提供中共當局分化台灣、遂行認知作戰與統戰滲透的可乘之機。

國安會除了表達遺憾之外，也呼籲國內各政黨應以國家利益與人民安全為先，儘速審議總預算及國防特別條例，停止內耗，對外一致，堅定守護國家主權、民主憲政與台海和平穩定。

