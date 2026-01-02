藍白拒譴責中共軍演、要求吳釗燮下台 國安會：對外釋放錯誤訊號

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

中共解放軍日前展開「正義使命-2025」環台軍演，民進黨立院黨團今（2）日為此提案「嚴厲譴責中共對台軍演」，不料遭藍白否決，並俠人數優勢通過「要求國安會秘書長吳釗燮請辭」決議。對此，國安會示警，藍白此舉不僅對外釋放錯誤訊號，也提供中共分化台灣、統戰滲透的可乘之機。

藍白今（2）日在立院否決譴責中共軍演的提案，並通過要求國安會秘書長吳釗燮下台的決議。（資料照）

國安會表示，近日中共對台發動大規模軍演，並持續以灰色地帶手段對台施壓，以武力及脅迫方式片面改變台海現狀，升高區域安全風險，已引發國際社會高度關注並接連表達譴責與關切。

國安會說，在此關鍵時刻，在野黨於立法院卻否決譴責中共軍演提案，並以政治操作攻擊國安及行政團隊，不僅是在對外釋放錯誤訊號，更是踐踏我國軍及海巡弟兄姊妹在第一線守衛國家的努力，亦提供中共當局分化台灣、遂行認知作戰與統戰滲透的可乘之機。

針對藍白否決譴責中共提案，國安會表達高度遺憾，並呼籲各政黨應以國家利益與人民安全為先，儘速審議總預算及國防特別條例，停止內耗，對外一致，堅定守護國家主權、民主憲政與台海和平穩定。

