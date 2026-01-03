藍白拒譴責中國軍演！林宜瑾修法「兩岸分屬兩國」：親中賣台非主流民意

記者詹宜庭／台北報導

綠委林宜瑾提案修法明定台灣與中華人民共和國間對等的國與國關係。（資料圖／翻攝自林宜瑾臉書）

立法院民進黨團昨日於院會提案「嚴厲譴責中共軍演」，不料卻被藍白以人數優勢擋下。綠委林宜瑾今（3日）表示，台灣中國一邊一國不是句口號，兩岸分屬兩國這個概念本身，就是國際級的基本常識。昨日上午她完成了修法連署，希望透過法律明定，台灣與中華人民共和國間對等的國與國關係。除了彰顯我國反侵略、反殖民、反對台海問題內政化之外，更是一次相當重要的國際表態，雖然藍白在國會亂政，但「親中賣台」絕非我國主流民意。

林宜瑾指出，信手拈來都是藍白扯國家後腿的證據。以昨日為例，民進黨提案譴責中國軍演，卻遭藍白聯手否決。在一個飽受侵略威脅的民主國家中，代表全民問政的國會，竟然連中國明擺著的野蠻行徑，都不願也不敢發聲譴責，這是極度悲哀的。國民黨和 民眾黨的逢中必跪、逢國安必反，不僅辜負人民託付，在國際關係上亦恐形構台灣欠缺反侵略決心的虛假幻象，甚至進一步動搖民主盟友挺台意願。

林宜瑾說，面對藍白擋軍事預算、擋國家總預算、擋國安法案，幹盡習近平所欲為的立法院多數墮落局面，她深深感受到，身為民進黨立委，有比起以往更強的義務，運用立法及修法職權，反侵略、反殖民、反台海問題內政化。也因此，在藍白兩黨攜手摀住台灣人的嘴，「不讓我們對中國軍演發出不平之鳴的同一時間，我在立法院內來回奔走，親自邀請委員同僚們連署我對《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（兩岸人民關係條例）的修法提案」。

「台灣與中華人民共和國本就分屬兩國，且台灣未有一天受中華人民共和國統治，這些都是國際級的基本常識。」林宜瑾強調，但我國部份法律卻昧於如此事實，至今以一廂情願的幻想世界觀規範兩國關係，「兩岸人民關係條例」就是一例。因此，我除了提案將法律名稱改為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》外，也刪除原條文中「國家統一前」以及透過「地區」相稱兩國領土之用語，使各法條進一步符合於基本事實。

林宜瑾透露，從傅崐萁擔任黨團總召，到鄭麗文當上國民黨黨主席後，藍白非常明顯的進一步習近平鷹犬化，在立法院又是違憲，又是關掉憲法法庭；又是意圖癱瘓公視，又是妄想復活中天；又是越權編預算，又是阻擋明年度國家總預算等，一連串惡搞式操作，完全讓人看不清，他們到底是哪一國的立委。當看到政壇上有人可以賣國、賣己、賣同志，為了自身利益罔顧大是大非的時候，是該起身抵抗了，「我們要讓全世界知道，藍白兩黨在立院的胡作非為，絕非台灣主流民意！」

至於提案是否又會被藍白在程序委員會擋下來？林宜瑾認為，就算被擋又如何？藍白紅可以持續阻擋台灣人的國安法案，但是阻擋不了台灣人持續發聲。何況，這並不是台灣人第一次抵抗境外敵對勢力及其在地協力者，「我們要跟一代又一代勇敢的前輩們一樣，用灼灼炙烈的反抗意志，照破侵略者的虛偽假面」。

