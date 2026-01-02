即時中心／顏一軒報導

針對在野黨今（2）日在立法院院會挾人數優勢否決「嚴厲譴責中共對台軍演」提案，並通過「要求國安會秘書長吳釗燮請辭」等決議，國家安全會議表達高度遺憾，並呼籲各政黨應以國家利益與人民安全為先，儘速審議總預算及國防特別條例，停止內耗，對外一致。





關於近日中共對台發動大規模軍演，並持續以灰色地帶手段對台施壓，以武力及脅迫方式片面改變台海現狀，升高區域安全風險一事，國安會認為，此舉已引發國際社會高度關注並接連表達譴責與關切。

廣告 廣告

國安會提到，在此關鍵時刻，在野黨於立法院卻否決譴責中共軍演提案，並以政治操作攻擊國安及行政團隊，不僅是在對外釋放錯誤訊號，更是踐踏我國軍及海巡弟兄姊妹在第一線守衛國家的努力，亦提供中共當局分化台灣、遂行認知作戰與統戰滲透的可乘之機。

最後，國安會呼籲，各政黨應以國家利益與人民安全為先，儘速審議總預算及國防特別條例，停止內耗，對外一致，堅定守護國家主權、民主憲政與台海和平穩定。





原文出處：快新聞／藍白拒譴責軍演、要求吳釗燮下台 國安會遺憾：提供中共可乘之機

更多民視新聞報導

中國環台軍演實彈射擊 我陸海空三軍高度警戒

中共軍演打認知戰！ 解放軍發布AI影片＂無人機作戰＂

中國對台軍演實彈射擊 我軍全程掌握 總統:決不退讓

