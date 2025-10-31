藍白拒連署譴責中國！ 沈伯洋：不愧發明「普丁不獨裁民進黨獨裁」的政黨

即時中心／温芸萱報導

中國公安局日前點名民進黨立委沈伯洋，揚言將對他立案偵查；但藍白立委卻拒絕連署譴責中國。沈伯洋今（31）日在臉書指出4件事，首先，對藍白兩黨如此行事，他表示，不愧是發明「普丁不獨裁，但民進黨獨裁的政黨」；其次，花蓮300億救災款必須確保流向災民；第三，他提的國安法規定立委赴中港澳須報備，遭藍白阻擋，而民眾黨主席黃國昌遭爆料曾赴港；最後，對藍營將豬瘟歸因大罷免，他諷刺「是大罷免讓盧秀燕變成盧不驗？」。

中國近年持續打壓台灣國際地位，不僅頻繁派軍機騷擾、逾越海峽中線挑釁，還片面宣稱要「懲戒台獨」。重慶公安局日前甚至點名民進黨立委沈伯洋，揚言其涉嫌分裂國家，將立案偵查、追究刑責。然而，國民黨與民眾黨立委對此譴責案卻選擇拒絕連署。

對此，沈伯洋稍早在臉書發文，列出今日在立法院的四大重點。首先，針對中國羅織罪名威脅我國立法委員，立法院應予以譴責，但藍白立委拒簽，沈批評，「就單純譴責中共威脅台灣，藍白直接拒絕。」他更反諷指出，不愧是發明「普丁不獨裁，但是民進黨獨裁的政黨們」。

第二，沈伯洋表示，花蓮救災預算300億元已通過，沈伯洋強調必須確保資金真正到達災民手中，而非流入地方政治人物。

第三，沈伯洋指出，他的國安法案及延伸版本規定立委赴中港澳需報備，但遭藍白各擋一半，共647次，但媒體爆料黃國昌曾赴香港。

最後，沈伯洋回應國民黨聲稱「大罷免造成豬瘟」的說法，反諷表示，「真敢講，是大罷免讓盧秀燕變成盧不驗嗎？」。

針對沈伯洋被中共立案偵查，立院的譴責。（圖／翻攝自沈伯洋臉書）

