藍白拖延"1.25兆國防預算"付委 綠轟"不要吳三桂"

藍白爭議法案接二連三，提出助理費除罪化的陳玉珍，還提出選罷法修正案，要讓被判緩刑的人可以參選，遭綠營痛批是幫蘇清泉解套，不過，綠營力推的"1.25兆國防特別預算，卻在程序委員會中再次被阻擋，無法順利排入週五院會議程，讓綠營痛斥在野弱化國防，行徑如同吳三桂。

程序委員會主席翁曉玲：「贊成劉書彬委員提議的，請舉手。」

藍白立委手舉的高高的，這次不在程序委員會當中擋下行政院版的財劃法、以及1.25兆的國防特別預算，拖延到週五院會才要表決能不能付委，民進黨團很不滿。

立法院民進黨團：「台灣要安全，不要吳三桂，不要吳三桂。」

綠營痛斥藍白是"明末叛將吳三桂"，軍購預算拖到賣家沒耐心有先例，2004年扁政府編列6100多億預算跟美方採購3艘潛艦，國親兩黨封殺16次，即便下修到4800億，又被擋了53次，共擋69次，結果馬英九上任後換他想買潛艦，被美方已讀不回。

立委（民）范雲：「1兆2500億是分成8年，每年1500多億，跟藍白揮霍掉的錢比起來，它真的是非常非常的少，沒有任何一個理由，可以阻撓它在委員會中討論。」

藍白拖延「1.25兆國防預算」付委 綠轟弱化國防「不要吳三桂」

綠營斥藍白不斷阻擋軍購預算，行徑如同吳三桂。（圖／民視新聞）

增強國安的國防特別預算，連進入委員會討論的空間都不給，倒是爭議法案一個接一個提。

去年十月屏東縣東港安泰醫院去年10月發生大火，造成9人死亡，身兼醫院創辦人的國民黨立委蘇清泉被屏東地檢署處以緩起訴處分，高檢認為不宜撤銷發回重新偵辦，結果都還沒出爐，陳玉珍又出手，提案修改選罷法，要讓被判緩刑的人可以參選，被解讀幫蘇清泉解套。

立委（國）陳玉珍：「我這個提案並不是幫蘇清泉委員，因為蘇清泉委員本來就可以參選，他並沒有被判緩刑，易科罰金都可以參選的話，更輕微的緩刑為什麼不能參選呢，而且我們已經排除了，如果犯黑金槍毒一樣是不能參選。」

藍白拖延「1.25兆國防預算」付委 綠轟弱化國防「不要吳三桂」

蘇清泉在去年醫院大火中被檢方緩起訴，高檢署要屏東地檢署重新偵辦。（圖／資料照）立委（民）林楚茵：「讓涉有前科案底的人繼續參選，民進黨有義務，讓全民可以了解，這樣的法案是錯誤的。」

綠營痛斥藍營撐過大罷免後，沒有不敢提、只有來不及提，未來攻防，黨團有必要強化論述，訴諸民意。

