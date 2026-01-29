藍白拚闖關黨產與中天條款 民進黨團：惡法清倉，搶人民的錢給自己發紅包

（圖／民進黨團直播）





明天（30日）為立法院本會期最後一次院會，藍白恐上演「法案大清倉」？民進黨團示警，國民黨與民眾黨可能聯手強行闖關的「惡法」包括，救國團、婦聯會不當黨產解套的黨產條例修正，以及讓特定媒體在行政訴訟尚未終結前恢復新聞頻道資格的「中天條款」。

民進黨團批評，此舉不僅無視大法官已宣告黨產條例合憲，更形同將原應歸還人民、用於長照與社福的資產，轉為選舉工具，形同搶人民的錢發自己的新春大紅包。

民進黨團嚴正指出，藍白此舉不是改革，而是為私利護航，惡法不能清倉，民主不能退讓，呼籲在野黨三思，別為了一時政治算計，讓台灣人民歹過年。

