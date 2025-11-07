藍白拚2026！鍾小平邀站台 黃國昌提抹黃抹黑柯文哲：什麼時候要道歉？

黃國昌今受訪時回嗆鍾小平，「惡意抹黃抹黑柯文哲主席，什麼時候要出來道歉？」（鏡報李智為攝）

隨著2026九合一大選漸漸到來，各陣營政治人物已開始布局，國民黨台北市議長戴錫欽近日受訪時，透露若民眾黨支持台北市蔣萬安，蔣當然可以幫忙民眾黨陣營站台，國民黨議員鍾小平則邀請白營黨魁黃國昌也幫忙藍營站台。對此，黃國昌今（7）日受訪回嗆鍾小平，「惡意抹黃抹黑柯文哲主席，什麼時候要出來道歉？」

戴錫欽近日資深媒體人黃暐瀚廣播節目訪問時，分析2026年台北市議員的選舉，如果白營的參選人願意支持蔣萬安拚連任，蔣沒有理由不幫忙他們站台，自己也支持這樣的方式。

對於戴錫欽這番言論，過去曾多次踢爆柯文哲政治獻金案及京華城案的鍾小平，他則認為國民黨也可以爭取現任民眾黨主席黃國昌來幫忙站台，以此方式互相拉抬選情。

黃國昌今天在立法院記者會上，就被媒體問及此事，他強調那是未來以後的事，距離現在還蠻遙遠的，「但是現在最重要的事情，是鍾小平惡意抹黃抹黑柯文哲主席，什麼時候要出來誠心公開道歉？」

