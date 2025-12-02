藍白拿總統國情報告即問即答擋國防特別條例 政院遺憾籲懸崖勒馬

行政院發言人李慧芝。資料照片



立法院程序委員會今（12/2）日以總統必須接受違憲的「即問即答」方式進行國情報告為由，強行將《強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例》暫緩列案，行政院發言人李慧芝表示，立院要求總統「即問及即答」，已違反《憲法》權力分立原則，政院感到高度不解與強烈遺憾。呼籲朝野各政黨懸崖勒馬，以國家、國人為念，拋棄政黨成見，守護國家防衛韌性。

李慧芝說，立院要求總統「即問及即答」，已違反《憲法》權力分立原則，去年憲法法庭所做的113年憲判字第9號也判決相關修法違憲，對於立院又提出違憲要求並阻擋特別條例排案一事，政院感到高度不解與強烈遺憾。

她指出，中國對台灣及印太地區的侵擾與威脅，不論是頻率或規模都日益加劇，區域各國也都因此採取積極行動，全面加速對國防的強化。台灣作為國際社會負責任的成員，除了持續與理念相同的國家合作，共同確保區域安全穩定的現狀，更需要提升自主防衛的能力，並全方位打造國防關聯產業。

李慧芝表示，賴總統已經表示願在合法合憲程序下，前往立院向國人報告特別預算，行政院長卓榮泰日前也強調，「沒有國哪有家」、「沒有國哪有黨」，行政院呼籲朝野各政黨懸崖勒馬，以國家、國人為念，拋棄政黨成見，守護國家防衛韌性，將本特別條例排進立法院審查程序，行政院也會在國會監督下，依據特別條例編列與執行特別預算。

