藍白拿袁世凱比賴清德！王世堅直言「太重了」：發洩仇恨到此為止

記者楊士誼／台北報導

藍白拿袁世凱類比賴清德，王世堅直言「太重了」，已經離譜。（圖／記者楊士誼攝影）

藍白立委發起彈劾總統賴清德的提案，民進黨立委王世堅今（19）日指出，藍白用袁世凱比喻賴清德「太重了」，已經離譜。他強調，兩岸間被惡意挑釁，容易引起戰端，此時全國應該團結，大家心中發洩仇恨應到此為止。至於誰要退一步？王世堅則說「總是會有解方」，雙方支持者都有一批強烈的人讓溝通變得困難，出面溝通的領袖必須拋棄此類壓力。

王世堅表示，朝野之間不應該是這樣子，藍白也深知賴清德不是其所形容的樣子，用袁世凱比喻「太重了」，已經離譜。王世堅也希望各方能節制，這樣的方式不但無濟於事，也增加朝野的對立跟仇恨，「這是不好的」。他直言，如果繼續用這種方式，表示在野黨根本不把執政黨當成一起為國人做事，「難道在野黨自外於國家嗎？」王世堅強調，民進黨再怎樣也沒有把在野黨主席用歷史人物形容，「這種方式真的是過了」。

另對於網路上有份「彈劾賴清德連署」人數破百萬，但被網友揪出數字可操控一事，王世堅也強調「完全沒必要這麼做」。他指出，人民有權利表達意願，但國家正逢兩岸間被惡意挑釁，容易引起戰端，全國上下不分黨派應該團結，如果有人刻意搧風點火，民眾對生活不滿、工作不順的不高興，加上網路推波助瀾，火就會燒起來，但這不代表什麼。他也認為，大家心中的仇恨與發洩，是不是就到此為止？

至於誰要退一步？王世堅認為「總是會有解方」，昨天徐國勇在校園演講上也有表示善意。他強調，雙方要互表善意蠻困難的，因為雙方背後都有龐大支持者的意見，長年來大家不是很好溝通，支持者中各有很強烈的一群人，導致溝通變得困難，帶頭溝通的幾位領袖必須拋棄各自背後的壓力，大家必須為了國家，除了隱忍且勢必要犧牲部分。他說，先表示善意並不代表懦弱，而是一種智慧。

