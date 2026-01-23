藍白持續卡關總預算近5個月 林楚茵怒轟：創下憲政惡例

民進黨立委林楚茵。 圖：民進黨/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院程序委員會在國民黨與民眾黨兩黨人數優勢下，持續封殺115年度中央政府總預算案，造成中央與地方施政上受到影響。對此，民進黨立委林楚茵今（23）日就怒斥，藍白惡卡中央政府總預算5個月，創憲政惡例，甚至還拉藍白自家縣市建設一起陪葬。

林楚茵表示，115年度總預算遭藍白惡意杯葛近5個月，已創下「進入新年度仍未付委」的憲政惡例！她指出，這不只是數字遊戲，而是高達2992億元的新興計畫預算完全卡死。「國民黨執政的縣市，從基隆、台北、新北、桃園、新竹、苗栗到台中、彰化、雲林的縣市長們，你們不急嗎？」

廣告 廣告

她指出，中央政府總預算包含「財政均衡補助」與「治水預算」，一旦斷炊，國民黨執政縣市照樣受害。「藍白立委為了政治鬥爭練『七傷拳』，連偏鄉醫療、育兒津貼都要賠進去？」

林楚茵認為，行政院不用客氣，直接把藍白卡的民生預算依照縣市列出來宣傳，藍白喜歡「搞政治不顧民生」，2026縣市長就讓他們落選！

查看原文

更多Newtalk新聞報導

立院民進黨團三長改選今起跑 柯建銘：我會去登記新會期總召

同意AIT谷立言稱「自由不是免費」 黃國昌：但花錢總該拿到武器吧？