藍白持續封殺人事案致數部會癱瘓 中研院學者示警：最糟恐持續至2028

立法院今（7）日上午針對NCC委員被提名人蔣榮先、程明修、黃葳威與羅慧雯進行人事同意權案記名投票，藍白黨團表態全面封殺，稍早開票結果出爐，4人的同意票均為50張、不同意票60張，全數遭到否決。對此，中央研究院歐美研究所助研究員邵允鍾示警，最壞情境下，藍白可能認為讓憲法法庭持續癱瘓到2027、28年都無所謂。





在總統賴清德上任後，持續面臨第十一屆立法院朝小野大的政治僵局，如今中央選舉委員會、司法院大法官、NCC（通傳會）委員、公視董事會都已屆期，卻都因故懸缺，導致數個政府部門癱瘓，無法正常運作和做出決議。



對此，邵允鍾認為，最壞的可能是藍白可能主觀上認為讓憲法法庭持續癱瘓到2027年或2028年都無所謂。



首先，邵允鍾指出，現在憲法法庭的社會聲望恐怕不如過往，在同婚、通姦除罪化，以及普遍被泛藍媒體定調為「實質廢死」的憲法裁判，都使得憲法法庭不只不受藍白主要支持群眾的喜愛，甚至如果看更廣泛的台灣公民群體，也不乏藍白以外的選民對憲法法庭抱有疑慮。更不用說現任大法官全數是由蔡英文提名，更加深了藍白支持者的不信任，讓當前的藍白對採取激進對抗策略明顯可以有較少的政治顧慮。



其次，則必須考慮藍白立委本身對於憲法法庭的不信任。國會改革法案被宣告違憲是藍白的重大挫敗，也可能導致藍白立委主觀上無法信任目前還在任上的八位大法官。



邵允鍾指出，目前為止的兩次表決戰中，藍白幾乎都採取了全面封殺的策略。一種可能的解讀，是藍白既然沒有把握能就未來的爭議法案爭取到現任八位大法官的支持，那麼即便是只多送兩名大法官進憲法法庭，對藍白而言都是太多。因為只要兩名新任大法官的其中一位基於獨立的憲法判斷選擇跟現任八位大法官站在一起，就滿足了新修法下宣告法律違憲的大法官人數門檻（九人），而這是藍白理應承擔卻不願面對的法律與政治風險。



邵允鍾悲觀分析，或許要等到2027年10月，憲法法庭只剩下四位大法官的時候，藍白才會覺得足夠安全，覺得同意新大法官不會變成是在砸自己的腳。甚至，如果憲法法院的長期癱瘓沒有引發藍白支持者以及中間選民的明顯不滿，更方便的做法是直接把憲法法庭癱瘓到2028年5月，「讓新總統、新國會決定大法官人選」。

