藍白持續封殺總預算 國民黨團稱：違法編列不能視而不見

國民黨團副書記長林沛祥。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 115年度中央政府總預算案持續遭國民黨、民眾黨封殺，藍營有意放行攸關民生預算，卻遭總統賴清德批「為德不卒」。對此，國民黨團首席副書記長林沛祥今（10）日表示，行政院送交立法院審議的預算內容，已明顯涉及違法編列情形，這是國會無法忽視的重大問題，也是造成預算僵局的關鍵原因。

林沛祥指出，立法院已三讀通過的法律，行政部門卻未依法編列相應預算，反而要求立法院以包裹表決方式處理，相關作法不僅違反財政紀律，也傷害憲政體制下行政與立法的權責分際，國民黨團對此無法接受。

廣告 廣告

林沛祥強調，國會議員的基本職責在於堅守制度、監督政府並照顧民生。面對總預算爭議，若能將既有預算與爭議性或新興計畫分開處理，讓預算審查回歸理性與秩序，將是對國家與人民負責的可行方向。

針對國防議題，林沛祥重申，國民黨一向支持國防建設，也支持合理且必要的軍事採購，但前提是所採購的裝備必須真正符合國軍需求、具備實質戰力，並能如期交付。他指出，人民難以接受以納稅錢支付軍購費用，卻長期無法交貨，甚至在未交付情況下仍持續撥款。

對於國防自主研發，林沛祥表示，國民黨團同樣樂見其成，但期待看到的是具體成果，而非一再失敗、無法驗證效能的測試循環。他也強調，不論是對外採購或國內自製，軍事採購程序都必須公開透明，並嚴格把關廠商資格，絕不容許不合格廠商承攬軍購標案。

林沛祥指出，若貪污舞弊事件一再發生，不僅侵蝕公共財政，也將嚴重動搖人民對政府與國軍的信任，這樣的結果絕非國人所樂見。他最後強調，國民黨團立場始終一致，將持續支持國防、守護制度並嚴格監督預算，以回應民意並維護國家長遠利益。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

謝步智觀點》美軍若侵格陵蘭 北約就此滅亡! 川普有「這4種」併吞方式

謝步智觀點》全國出賣他一人! 馬杜洛眾叛親離 政治盟友、軍方、友邦都背叛