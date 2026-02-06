藍白持續擋預算！ 美方下通牒 3軍售案有效期至3/15

圖為陸軍第十軍團在台中甲南的戰術位置實施拖式飛彈射擊。(記者劉宇捷攝)

〔記者蘇永耀／台北報導〕藍白持續阻擋國防特別預算條例草案，導致對台重大軍購計畫嚴重延宕。國防部今(6日)表示，美政府已就「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算中「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7 自走砲」等3項軍售案，正式向我方提供發價書草案，有效期至3月15日。依軍售作業制度，若未能獲得美方同意、展延發價書簽署效期，我方需於3月31日支付首期款。

台灣在野持續杯葛，美方也形同做出表態，倘若相關預算審議無法推進，恐將進一步影響我提升不對稱戰力裝備的籌獲。

國防部強調，美政府同意供售之武器裝備與彈藥，有助提升國軍整體防衛戰力，以應對當前險峻敵情威脅。目前，特別條例草案已送交立法院，惟尚未付委審議。國防部將向美方積極爭取，展延發價書簽署效期，避免因未於時限內簽署，導致全案取消。

國防部說明，特別條例所列軍購案項，均已與美方完成先期協調，確立供售意願、產線與交期等關鍵因素。建請立法院盡速完成審查，以利國軍建軍備戰、嚇阻侵略，以維國家安全。

