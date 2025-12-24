藍白持續杯葛總預算 林月琴示警：生育給付PLUS、育嬰留停全停擺

藍白兩黨持續杯葛總預算，民進黨立委林月琴批，首當其衝影響生育補助、育嬰留停與公共托育等育兒新政策。 圖：林月琴辦公室／提供

[Newtalk新聞] 國民黨與民眾黨持續杯葛 115 年度中央政府總預算付委審查，已創史上最久。對此，民進黨立委林月琴與吳思瑤、陳培瑜及多個民間團體今（24）日共同召開記者會，批評此舉已嚴重影響民生福利，首當其衝的正是生育補助、育嬰留停與公共托育等育兒新政策。

林月琴指出，依《預算法》規定，若總預算未完成審查，新興資本支出與新增計畫依法無法執行。行政院早在 8 月 29 日即送出 115 年度總預算，但藍白聯手杯葛，導致付委與實質審查全面停擺，結果不是政策「做不好」，而是「依法不能做」，而受害最大的正是年輕家庭。

她強調，明年度原規劃的「生育給付 PLUS」政策，將各類社會保險生育給付拉齊至每胎 10 萬元，不足差額由公務預算補足，預估可支持約 12 萬名新生兒家庭；但在預算遭卡情況下，這筆新生家庭的第一筆支持恐全面落空。

在育嬰留停方面，林月琴表示，勞動部已規劃明年上路的新制，讓育嬰留停可採「日」為單位申請，並補助小型企業因應人力與行政成本，但因預算未審，配套補助無法到位，政策恐淪為紙上談兵，讓新手爸媽持續在職涯與育兒之間掙扎。

針對公共托育，林月琴直言，公共托嬰中心的設施設備更新，高度仰賴中央與地方穩定預算支持，一旦整體預算遭刪減或下修，將直接影響安全設備、教具汰換與空間改善。她質疑，當托育品質與安全被犧牲，藍白是否能向孩子交代，「不審預算等於叫地方政府『不要動、不要修、不要增』，最後卻又怪年輕人不生」。

吳思瑤怒批，藍白不只擋國防法案與國防預算，連攸關民生的總預算也拒審。115 年度總預算中，新增計畫規模高達 2,992 億元，若持續卡關，包含生育給付新制在內的多項政策都將無法執行，呼籲在野黨儘速讓總預算付委、回到實質審查。

陳培瑜則反駁「沿用前一年預算即可」的說法，指出依《預算法》第 54 條，新增資本支出、新增計畫及部分增加經費，若未經立院審議通過，依法不得動支，影響金額超過 2,992 億元。

她列舉，TPASS 通勤月票、花東鐵路雙軌電氣化、校舍耐震補強、疫苗開發、在宅醫療，以及公共托育與育嬰留停新制，都面臨明年無法執行的困境，且受衝擊最深的，反而是藍白執政的地方政府。

與會的彭婉如基金會、托育及就業政策催生聯盟及台灣公共托育協會也一致呼籲，公共化托育與育兒政策不是單純的福利支出，而是對下一代與社會穩定的長期投資，要求立法院停止程序杯葛，讓總預算進入實質審查，避免民生政策持續空轉。

