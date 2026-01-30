藍白持續阻擋 總預算5個月未能付委審查

立法院院會上午進行議案表決，藍白續擋軍購、總預算，民進黨舉牌表達不滿。(記者塗建榮攝)

〔記者林欣漢／台北報導〕115年度總預算至今5個月未能付委審查，立法院第11屆第4會期將結束，今日是最後一次立法院會，民進黨團提案將總預算列入討論事項，綠委們在議場高喊並高舉「要審總預算」手板，但藍白仍以人數優勢，贊成49人、反對60人，再度封殺總預算付委審查。

行政院在去年8月19日將今年度中央政府總預算案送到立法院，立法院整整5個月沒有審總預算。行政院長卓榮泰日前喊話，「我希望在野黨不要什麼都擋，總預算擋、國防預算擋，那難道未來的台美關稅談判也要擋嗎？」

卓榮泰說，「人民已經非常不耐煩、政府也非常焦慮。」因為預算的延宕不只影響單一項目，而是影響到國家年度的施政方向與進度。若預算無法順利執行，許多新增的計畫與經費都面臨卡關，甚至影響到後續招標、發包作業。

