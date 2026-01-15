藍白指賴跨越憲法紅線 綠稱邏輯難成立

立法院全院委員會十五日舉行「對總統提出彈劾案」公聽會。前左為民眾黨團推薦的學者專家、前立委張其祿；前右為國民黨團代表、孫文學校總校長張亞中。（中央社）

記者王超群∕台北報導

立法院全院委員會十五日召開「對總統提出彈劾案」第二場公聽會，朝野推薦的學者專家針對總統賴清德是否涉及違憲行為，出現明顯分歧。支持彈劾一方認為，總統相關作為已跨越憲法紅線；反對者則主張，彈劾理由在法律與邏輯上難以成立。

行政院長卓榮泰宣布不副署《財劃法》後，藍白立委啟動彈劾程序，立法院日前表決通過進入審查。依時程安排，全院委員會十四、十五日舉行公聽會，後續將進入實質審查與投票程序。

國民黨團推薦的孫文學校總校長張亞中指出，賴清德不公布、不副署、不執行立法院通過的法律，等同否定立法權，已非單純政策爭議，而是拒絕遵守憲法，憲政秩序正遭破壞。他認為，賴清德上任後呈現民選獨裁的治理傾向，相關行為已符合彈劾要件。

民眾黨團推薦的前立委張其祿則表示，彈劾案成案門檻高、成功機率有限，意義在於凸顯雙少數政府下的憲政僵局，提醒社會關注制度是否出現結構性危機。

民進黨團推薦的律師林俊宏反駁指出，行政院長是否副署屬行政責任，若有爭議應循不信任案處理、將不屬於總統職權的行為作為彈劾理由，在法律上難以成立。他並認為，憲政體制不應淪為政治僵局下的對抗工具。

立委發言同樣立場分歧。國民黨立委王鴻薇指出，行政院拒絕執行立院通過的法律，最終責任在總統；民進黨立委沈發惠則強調，行政院長不副署，總統依法無法公布，並未違憲。