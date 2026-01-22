藍白挨批只施捨2％預算 羅智強：感謝財政部打臉民進黨團

民眾黨立委黃國昌、國民黨立委羅智強在立法院財政委員會協商「38項急迫性新興計畫，立法院同意先行動支」一案。(記者叢昌瑾攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委羅智強、民眾黨立委黃國昌今天在立法院財政委員會協商「38項急迫性新興計畫，立法院同意先行動支」一案。民進黨團批評在野只放行2％的預算，黃國昌當場詢問財政部，財政部回答他們編列1689億，可使用1379億，黃國反嗆綠營，財政部已澄清，羅智強則感謝財政部打臉民進黨團只能動支2％的說法。

民進黨團幹事長鍾佳濱發言說，民進黨團立場很清楚，不能只施捨2％，人民還要98％。院會只剩兩次，希望在野黨回頭是岸，不要再去凍結98％的總預算，象徵性地施捨718億安慰人民。

廣告 廣告

對於民進黨的說法，黃國昌當場請教財政部，今年財政部編列的預算是多少？財政部回答，1689億。黃國昌再問，那依照「預算法」規定，可履行的法定支出預算為多少？財政部說，1379億。黃國昌接著說，「財政部已經澄清，並非民進黨所說的只能使用2％」。

羅智強則說，謝謝財政部的說明，打臉了民進黨團說只能動支2％，98％的動不了的說法，「感謝財政部，數字很專業」。希望主管機關本諸專業，不要民進黨說只有2％能用，就完全忽略政府運作和預算法的規定。

【看原文連結】

更多自由時報報導

總預算卡關！黃國昌又點名總統辯論 作家諷：黃對賴迷戀遠超謝龍介

自由說新聞》央視「斬首片翻車」美日鐵拳來了！這群人組「台灣共產黨」網轟：快移民！

自由爆新聞》美「罕見白話」警告藍白？直擊他們也不忍了爆氣開罵！

718億元新興計畫先執行？ 行政院揭露真相：藍白提案只是公決案

