藍白挺詐騙？小紅書遭禁1年狂跳腳 王定宇轟：只要是中國就瞎挺

中國社群平台「小紅書」在台擁有300萬用戶，而內政部昨（4）日指出其涉及詐騙，更無法依法調取必要資料，因此依法對其發布網際網路停止解析或限制接取之命令，暫定期間1年；豈料，藍白卻急跳腳，甚至國民黨團還宣稱賴政府在蓋「綠色數位長城」。對此，民進黨立委王定宇今（5）日在臉書痛批，藍白現在只要是中國的就瞎挺、只要是民進黨政府要做的就瞎反對，結果現在變成在挺詐騙。

王定宇今日在臉書提到，數位發展部強調，一，小紅書依照15項涉及個資與系統權限的指標進行檢視，是「全數不合格」，資安風險最為嚴重、二，長期拒絕「落地」，不願依照台灣法律規定設立法律代表人、三，拒絕提供執法單位調查詐騙所需的基本資料。

因此，王定宇指出，懲處小紅書並非基於政治立場，而是基於台灣法律遵循、打擊詐騙與資安風險考量。

同時，王定宇也說，主管機關強調，凡在台提供服務的數位平台皆須遵守中華民國法律、接受法律管轄，目前Meta、Google、LINE、TikTok等跨國平台均已依法在台設置法律代表人並履行義務；今年臉書因未符合法規遭數發部裁罰逾千萬元，但若同樣情況發生在小紅書，台灣政府既無法裁罰、無法要求改善，更無從保障受害民眾權益。

另，王定宇也說，數位發展部也就「資安高風險App」召開記者會，公布受測的5款應用程式，包括抖音、小紅書、微博、微信與百度雲盤。其中，小紅書依照15項涉及個資與系統權限的指標進行全面檢視，小紅書在上述15項指標中「全數不合格」，資安風險最為嚴重。

綜合上述，王定宇開嗆藍白，支持小紅書就是支持網路詐騙，而藍白現在只要是中國的就瞎挺、只要是民進黨政府要做的就瞎反對，結果現在變成在挺詐騙。





