藍白挺韓國瑜缺席國政茶敘 吳思瑤：院際協調是總統依憲法授權

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（本報資料照片）

賴清德總統原訂15日邀行政、立法、考試三院院長進行國政茶敘，但立法院長韓國瑜婉拒，民眾黨主席黃國昌發聲力挺韓國瑜。民進黨政策會執行長吳思瑤今（13）天表示，，院際協調是憲法授權，不必以小人之心度君子之腹，絕對可以透過大家懇切對話來解決院際之間的衝突。

賴清德今年2月10日曾在總統府大禮堂召集五院院長會商國政，啟動憲政史上首次院際協調。如今，面對《財政收支劃分法》等修法爭議，賴清德15日再邀行政、立法、考試三院院長進行國政茶敘，不過韓國瑜已經婉拒出席，藍白立委接連發聲力挺韓國瑜。

吳思瑤表示，民眾黨力挺韓國瑜不參加院際協調，認為韓國瑜不該被摸頭，但當今政壇被摸頭最經典畫面應該就是黃國昌。

吳思瑤指出，院際協調是總統依據憲法44條授權，可以針對院與院之間的爭執召集各院進行對話，過去也曾經舉辦過，就是針對總預算案，當時韓國瑜也有參加，並對國家總預算提出一些解方。

對於有立院人士稱，韓國瑜可以出席不限特定議題的五院茶敘，但若是限制議題及僅限三院，韓國瑜無法代表合議制的立法院發言。吳思瑤反問，上一次韓國瑜參加有先徵求各政黨同意嗎？當時他是黨鞭，知道沒有這件事情，立法院長是全民院長，跨越黨派，而非只是藍白所屬政黨的院長，絕對不存在院長往左走往右走都要獲得立院各黨同意，不需要把全民院長做小了。

吳思瑤強調，院際協調是憲法的授權，不必以小人之心度君子之腹，絕對可以透過大家懇切對話來解決院際之間衝突，倒是韓國瑜可能會有難言之隱，也許碰到的難題是被某些政黨勒住了頭。

吳思瑤也批評，民眾黨不僅不挺院際協調，還要求總統召開政黨對話，但民眾黨非常雙標，過去總統也曾邀請跨政黨國安簡報，要無私跟在野黨領袖分享國安資訊，當時破局、告吹就是因黃國昌個人理由，現在反過頭要求政黨對談，刷存在感沒人贏得了黃國昌。

