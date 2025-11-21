藍白挾人數優勢三讀修正公投法 回歸公投綁大選

立法院會今天(21日)在藍、白主導下三讀通過公民投票法第23條修正案，回歸公投綁大選，規範主管機關應於公投案公告成立後3個月起至6個月內舉行公投，該期間內若有全國性選舉，應與該選舉同日舉行。

2003年我國制定「公民投票法」，採「雙二一」的門檻設計，也就是全國性公投投票率要過半，且有效票過半同意，才算通過，由於門檻過高，遭質疑是牽制民主的「鳥籠公投」。

為落實直接民主，立法院於2017年修正公投法，大幅降低公投提案及通過門檻，並規定公投應與選舉同日舉行。不過，2018年底有高達10件公投案合併九合一選舉投票，造成邊投票、邊開票的亂象，因此，立法院於2019年再度修正公投法，明定公投與大選脫鉤，規範公投日為8月第四個星期六，自2021年起每2年舉辦一次。

公投法歷經多次修法，民眾黨團、國民黨立委楊瓊瓔、賴士葆、許宇甄均主張應回歸「公投綁大選」，並各自提出修法草案，經立法院會逕付二讀。立法院21日院會中，藍、白黨團把公投法修法列入討論事項議程。

立法院長韓國瑜中午召集朝野協商，對於在野黨提出「公投綁大選」修法，中選會代理主委吳容輝說明，選務機關希望任何選舉都是可控的，假如公投綁大選，將提高選務複雜度，為避免因此影響選舉結果的公平性與公正性，中選會希望能維持現行公投與大選脫鉤制度，認為這有助於實施公民直接民權。吳容輝：『(原音)我們都不希望重複2018年那時候的(大選)綁公投造成了一些亂象，這是我們最擔心的。其實我要特別提到，就是說投票率的多寡其實跟綁不綁公投、兩個要不要綁在一起其實沒有絕對的關係，我們看以往的這個資料，我們認為議題的被關注度的高低才會決定真正的投票率的高低。』

由於朝野意見分歧，全案保留送院會表決，最後通過藍、白共提的再修正動議。立法院長韓國瑜宣讀審查結果：『(原音)公民投票法第23條條文，修正通過。』

三讀條文明定，主管機關應於公投案公告成立後3個月起至6個月內舉行公投，該期間內若有全國性選舉，應與該選舉同日舉行；公投日為應放假日。