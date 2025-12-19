藍白挾人數優勢表決通過 立院本會期延會至明年1/31

立法院本會期將於12月底結束，民眾黨團日前提案，指行政院未依法編列軍警待遇調整相關預算，為避免時間緊迫草率審查，建議延會至明年1月底。立法院會今天(19日)開會處理延會提案，儘管民進黨團表達反對，並批評藍、白大開保護傘保護其免於司法偵辦，但藍、白立委仍挾人數優勢表決通過。

行政院8月通過明年度中央政府總預算案，暫緩編列志願役加薪及提高警察人員所得替代率預算，並強調考量不同公務員的公平性、衡平性，且有違憲疑慮，因此聲請釋憲，若釋憲結果未違憲，將追溯補齊。但此舉引發在野黨不滿，民眾黨團日前對明年度中央政府總預算案提出復議，總預算案至今尚未付委審查。

民眾黨團11月14日進一步在立法院院會提案，表示行政院未依法編列軍警待遇調整相關預算，為避免時間緊迫草率審查，建請延會至2026年1月31日止，該案遭逕付二讀並交付協商。

民眾黨團18日召集黨團協商此案時，藍、白立委支持，民進黨團反對，朝野意見分歧。立法院會19日開會，會議主席、立法院長韓國瑜表示，該案已協商超過1個月無法達成共識，依照立法院職權行使法第71條規定，由院會定期處理，因此本次會議提出討論。

經表決，儘管民進黨立委在院會表達反對，並批評藍、白大開保護傘，保護其免於司法偵辦，但仍不敵藍、白立委挾人數優勢表決通過。也就是說，立法院將延長至明年1月31日，無縫接軌本屆立法院第5會期。(編輯：沈鎮江)