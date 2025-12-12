藍白挾人數優勢表決 不在籍投票法逕付二讀交協商

（中央社記者郭建伸台北12日電）藍白力推不在籍投票法制化，民眾黨團今天在立法院會提案，將黨團版「不在籍投票法」草案從委員會抽出並提議逕付二讀。儘管民進黨團反對，但表決時不敵藍白人數優勢，不在籍投票法草案逕付二讀並交付協商。

民眾黨團自立法院上個會期就將不在籍投票法列為優先法案，黨團在立法緣由提到，有鑑於有部分國民長年因在外地就學或移地工作等不同因素，導致無法行使投票權，而憲法第17條保障人民有選舉、罷免、創制及複決權，為保障無法返回戶籍地行使投票權民眾的參政權，制定不在籍投票實屬當務之急。

民眾黨團所提不在籍投票法草案明定，不在籍投票是採用移轉投票或至指定場所投票方式，適用對象為設籍於中華民國自由地區、依法具有投票權、公投權者，均得申請不在籍投票；適用範圍則包含總統、副總統、中央與地方公職人員選舉及罷免，以及全國性公民投票。不過草案付委後，立法院內政委員會至今未初審通過。

立法院會今天處理討論事項之前，民眾黨團提議，將黨團所擬具的不在籍投票法草案，從內政委員會抽出並逕付二讀。儘管民進黨團表達反對，並不斷高喊「不在籍投票為境外勢力開後門」，但表決處理時，贊成60人、反對50人，仍不敵藍白人數優勢。

立法院長韓國瑜裁示，民眾黨團提議照案通過，不在籍投票法順利逕付二讀並交付協商。（編輯：謝佳珍）1141212