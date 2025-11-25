藍白挾人數優勢表決 政院版財劃法程委會遭暫緩列案

（中央社記者郭建伸台北25日電）朝野針對財劃法修法不斷攻防，立法院程序委員會今天處理28日院會議程時，在野提議暫緩將政院版草案列入議程；儘管民進黨立委反對，但藍白仍挾人數優勢通過，因此政院版財劃法本週尚不會排入報告事項。

立法院會14日三讀修正財政收支劃分法尚未生效，行政院會20日通過院版財劃法草案，中央對地方整體挹注經費將逾新台幣1.2兆元、創下新高，也明定地方自治補助的3軌原則。行政院雖將財劃法草案函請立法院審議，但國民黨團要求政院先提試算公式。

立法院程序委員會今天中午處理28日院會議程時，原本議事處排定第49案為政院版財政收支劃分法部分條文修正草案，但朝野在決議報告事項議程時，民眾黨立委劉書彬提議將政院版財劃法、民進黨立委等人所提的兩岸人民關係條例修正草案等暫緩列案，但其餘報告事項、施政總質詢等都照列。

儘管民進黨立委反對劉書彬提議，要求報告事項全照議事處擬定議程處理，但表決處理時，藍白挾人數優勢，以贊成9人、反對7人通過劉書彬提議，決議政院版財劃法暫緩列入28日院會議程。此舉意味政院版財劃法28日不會經過院會一讀程序和付委審查。

劉書彬會後受訪表示，今天沒有將政院版財劃法草案列入議程，效果跟退回一樣，反正就沒有要處理，且這已經有與國民黨團討論過；至於何時才會將政院版財劃法草案列入議程，還沒有討論，但這是動態過程。（編輯：蘇龍麒）1141125