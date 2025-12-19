藍白挾人數優勢表決 立院延會至明年1月31日

（中央社記者郭建伸台北19日電）民眾黨團提案，建請立法院本會期延長開會至民國115年1月31日。立法院會今天處理時，儘管民進黨立委反對，表決仍不敵藍白人數優勢，最終立法院決議本會期延會至明年1月31日。

立法院法定會期為每年2月至5月底、9月至12月底。民眾黨團日前提案，指行政院未依法編列軍警待遇調整相關預算，115年中央政府總預算案仍陷入僵局，導致無法付委實質審查，追究根本原因是行政院違法亂紀，為避免時間緊迫草率審查，建請本會期延會至明年1月底。

民眾黨團18日召集朝野協商此案時，藍白支持，民進黨團反對，朝野未達成共識。由於提案已過1個月協商冷凍期，朝野黨團同意將提案列入19日院會討論事項議程，並交付表決。

立法院會上午處理時，表決贊成59人、反對49人，藍白挾人數優勢通過延會議案，立法院決議本會期將延會至明年1月31日。

延會提案通過後，國民黨立委傅崐萁等人運用議事技巧，否決此案的復議，根據立法院議事規則，復議僅能提出一次，意即反對立院延會提案的民進黨立委無法再提出復議。（編輯：萬淑彰）1141219