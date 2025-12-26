藍白挾人數優勢通過總統彈劾案 明年5/19立院表決

台北市 / 綜合報導

立法院國民黨團和民眾黨團提案彈劾總統賴清德，經過立法院會表決通過，相關的時程表也出爐。明年的1月21日、22日召開審查會，邀請被彈劾人賴總統到立法院說明，並預計在5月13日、14日召開二次全院委員會，再邀請賴總統到立法院說明。而立法院記名投票則規劃在5月19日，這天是賴清德上任2週年前夕。總統府回應，只要有合法合憲且完備的程序都會給予尊重。但其實總統彈劾案要送出立法院的門檻極高，必須要全體立委三分之二以上決議，算起來是76席，藍白立委加上兩席無黨籍有62席，還差14席。有學者指出，大家都知道門檻高，藍白可能想藉此要總統到立法院說明，但重點在於是否要求總統接受詢問。

廣告 廣告

立法院民進黨團在議場內舉牌高聲抗議，因為國民黨團和民眾黨團藉由人數優勢以60位贊成51位反對，通過彈劾總統賴清德的提案，立法院國民黨團總召傅崐萁說：「1119賴清德就職以來踐踏憲法，踐踏憲法法庭必須嚴正提出彈劾。」

根據藍白公布的時程表，2026年1月14日、15日將舉辦公聽會，邀請7位專家學者，由各黨團推派代表參與。接著在1月21日、22日舉行首次審查會，邀請被彈劾人也就是賴總統到立法院說明15分鐘，並且接受立委詢問。

第三階段在4月27日舉行聽證會，並預計在5月13日14日召開二次全院委員會，再邀請被彈劾人到立法院說明並接受詢問。而最終表決日定在5月19日，也就是賴清德上任兩週年前夕，立法院進行記名投票。

立委(民)吳思瑤說：「藍白聯手共同啟動總統彈劾案的本質，就是拿神聖的憲法行為來作為他們政治動員，或是後續選舉動員的伎倆。」但總統彈劾案的門檻高，依據憲法增修條文，立法院針對總統副總統提出彈劾案，須經全體立法委員二分之一以上也就是57席提議，並且有三分之二以上決議，也就是76席，才能進入下一步聲請憲法法庭審理。

而在野陣營藍白黨團加上兩席無黨籍，總共62席。而且即便通過立法院表決這關還要經大法官審查，若通過宣告彈劾案成立總統便即刻解職。而如果總統被彈劾是由副總統繼任直到任期屆滿，而不是重新舉行大選。立委(民)鍾佳濱說：「把憲判當空氣，把彈劾當道具，不僅矛盾更違憲，一邊不遵守憲法法庭決議，一邊又要提出現任總統的彈劾案。」

立法院民眾黨團總召黃國昌說：「1123總統違法亂紀透過彈劾來制衡，賴清德違法亂紀應該透過彈劾，來追究他的責任。」總統府則回應，只要有合法合憲且完備的程序都會給予尊重。而其中，藍白黨團表示將邀請賴總統到立法院說明並接受詢問，依照立法院職權行使法，總統副總統彈劾案部分，規範全院委員會審查時，得由立法院邀請被彈劾人列席說明。

學者指出，這個「得」字有玄機，台大政治系副教授陳世民說：「立法院職權行使法總統得去說明，跟憲法要有總統國情報告用詞一樣，得總統可以做決定。」總統說明過願意報告，前提要依照憲法報告，報告並不是接受質詢，邀請賴總統說明質詢刻意在立法院政治動作，學者認為，距離總統彈劾案在立法院決議的門檻在野陣營的席次還有一段差距，是否意在請總統到立法院說明。

而我國歷史上唯一一位彈劾案通過的「總統」是以副總統身分代理總統職務的李宗仁，而且已經是1950年代。李宗仁因為滯留美國未歸被監察院彈劾，國民大會通過罷免。而我國總統民選後，前總統陳水扁任內，包括剛上任不久就因為行政院宣布停建核四，引起風波，國民黨和親民黨立委提案罷免陳水扁但未達門檻。

後來在2006年，在野黨也三度提案罷免陳水扁也都未通過，台大政治系副教授陳世民說：「如果很容易被彈劾經常要選舉總統整個國家政治不穩定，彈劾門檻非常高維持憲政穩定性。」無論罷免總統還是彈劾總統門檻都相當高。隨著賴總統彈劾案推進實質審查階段，朝野持續交鋒。

原始連結







更多華視新聞報導

黃國昌：26日提彈劾總統程序 全國公聽會後再表決

藍白提案彈劾賴清德 黃暐瀚：根本辦不到

藍白彈劾總統時程曝光！邀賴清德到立院說明 5/19記名投票

