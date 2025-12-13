藍白挾人數優勢「不在籍投票逕付二讀、反年改三讀通過」...李忠憲藉羅素金句喊話：不否認現實危險、 不放棄理性分析、不把自己獻祭給情緒

立法院會昨（12日）處理議程時，民眾黨團提案之《不在籍投票法》草案，在藍白人數優勢下，逕付二讀並交付協商；而國民黨團強推的反年改修法，也在立法院會三讀通過。對此，成功大學電機系教授李忠憲指出，不幸往往不是來自事件本身，而是來自「過度自我中心的關注」，如果放到如今的政治情境，意思不是「別關心政治」，而是，「不要讓對方設定的節奏，完全佔據你的情緒與認知資源」。

李忠憲昨日於臉書發文提及反年改三讀通過、《不在籍投票法》逕付二讀。他推薦，讀者去聽前上議院議員羅素（Bertrand Russell）的書籍《羅素的幸福哲學》（The Conquest of Happiness）。

李忠憲表示，書中提及「不幸往往不是來自事件本身，而是來自『過度自我中心的關注』，若將這句話放到今日台灣的政治情境，意思不是「別關心政治」，而是「不要讓對方設定的節奏，完全佔據你的情緒與認知資源」。

李忠憲說，藍白在立法院做了什麼，很重要，「但如果你的情緒、睡眠、身體、生活、跑步節奏，全都被他們操控，那才是真正的毀台」。他分析，如果用羅素的眼光，大概會這樣建議：不否認現實的危險、 不放棄理性分析、也不把自己獻祭給情緒。

李忠憲表示，羅素非常討厭兩種人，一、 以「冷靜」之名逃避責任的人；二、以「激情」之名燃燒自己的人。李忠憲說，羅素真正推崇的，是「在不幸福的時代，仍能維持理性、節奏與公共責任的人」。

