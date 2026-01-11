（圖／本報系資料照）

到頭來如今就只剩賴清德困在台灣、動彈不得、出不了國！黃國昌11日宣布「閃電訪美」，上午宣布下午出發，也就與民眾黨內英文流利的3位年輕人精簡俐落地直赴美國3天，專談十足厚重的軍費與關稅問題。

1.25兆元軍購案與可能超過4千億美元的關稅談判，不都是賴清德與民進黨掏空台灣、向美國獻盡所有的「主場議題」嗎？美國當然不是笨蛋，立法院的「表決」生態始終只需要白營的8席同意即可。而不分區立委換屆在即、地方大選各黨提名將定、綠色司法鎖定黃國昌卸任後撒網動手，農曆年前民眾黨這3大變數處境，如今添上了令人思來微妙的「美國因素」？！

廣告 廣告

在此同時，國民黨的「國共論壇」也幾乎敲定1月底成行啟程。蔡英文執政的2016年國民黨即刻自我閹割，歷史等級的國共對話戛然而止。如今在鄭麗文當選黨主席後迅速重啟，無論就和平避戰、交流學習、農產品經貿恢復，甚至也要精密算準諸如降低地方選情衝擊、川習會4月逼近等這些更大條事件的時間縫隙。國民黨大陣仗的跨出兩岸，是否能為地方大選的藍營聲勢爭取到某一些「兩岸大禮包」？

日前柯文哲造訪立法院，遊走藍綠黨團與傅、柯黨鞭的言談，引發了「藍白合、綠白合」的浮想聯翩，話題流竄社群媒體。藍白「制衡民進黨、打倒賴清德」的目標一致，但兩個政黨的體質、屬性、支持者確實如此天壤殊異。若非要深究藍白的終極差異，關鍵還是在於「兩岸路線」！

民眾黨成立至今超過5年，柯文哲仍未向民眾黨與白營支持者釐清或初訂一條兩岸路線。目前還不知柯被羈押的1年多，是否把他的「兩岸路線」想出來、想徹底，但2026年地方大選的「藍白合」關鍵因素，也包括了「民眾黨的兩岸路線」。綠營深深「期待」的也在於這個是否能據此通往「綠白合」的族群整合，及藍白合能就此分道揚鑣。黃國昌曾多次說到「兩岸路線最終是要由柯文哲來定」。柯也確實仍是今年地方大選的頭號「變數」級人物！

然而這一切都因賴清德而變得沒有更多意外與懸念！賴缺乏政治智慧與手段，自認「威狠不屈」，一路從大罷免加碼到破壞憲政體制也在所不惜。現實上所有「綠白合」包括民生法案的推動，在民進黨團也聽命賴清德的「算計對抗」下，連同司法追殺柯文哲的濃怨未解，小草支持者也斷然難以被勸納「綠白合」。

眼前的「美國意志、北京因素」連同跨年前後戰爭、軍演烽火的餘燼，都還灼熱地飄繞在台灣內外與藍綠白各政黨間。黃國昌去美國、鄭麗文去北京究竟是姊弟各自爬山，或在野分進合擊？唯一可確認的，是賴清德僅存兩岸、國際的「執政者說了算」，也已經開始鬆脫被拆解！

所謂「藍白合」已經很明確，國民黨與民眾黨完全不必非要「緊密合、統獨合」乃至「相隨百合」；始終只要掌握關鍵的「分工合、選贏合」以及「打臉賴清德啪啪合」即可！而民進黨今年勝選的唯一原因僅僅只有「藍白合分化成功」！其他所有的都是次要，或者過場而已。