藍白探戈1／緊抓新北議員提名當嫁妝 地方傳黃國昌想卡副市長拚接班

2026年新北市長選舉白熱化，在民進黨立委蘇巧慧（左1）定於一尊之餘，國民黨究竟是現任新北市副市長劉和然（右1）或台北市副市長李四川（左2）接棒至今還沒人說個準。（圖／報系資料照）

2026年地方選戰倒數不到一年，率領第三大黨民眾黨的主席黃國昌布局卻屢受挑戰，尤其新北市傳出最有勝算的選將拚了老半天卻「新娘不是我」更讓外界霧裡看花。知情人士透露，黃國昌要把新北議員提名牢牢握住當「嫁妝」，一旦下一屆新北市議會「藍綠不過半」，民眾黨便可待價而沽，「那他要個副市長都不是問題」這場藍白探戈才剛揭序幕。

民眾黨主席黃國昌（左）也嚷嚷要選新北市長並主張「藍白合」，地方吐槽這恐怕是意在新北市長侯友宜2026年交棒後成立的新市府，想蹭個副市長位置。（圖／黃耀徵攝）

新北地方人士傳言，黃國昌近期力推民眾黨「四大金釵」強勢問鼎新北4大選區，甚至忽視了像蘆洲耕耘許久、2026年當選機率不低的前發言人李有宜，除了黃國昌愛搞個人小圈圈的「老毛病」又犯了外，更重要的心機還在後頭。

原來針對2026年新北市長一役，民眾黨早已做過多次科學分析，以國民黨潛在人選台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然相比，白營支持者壓倒性青睞李四川。一名曾受委託調查的未具名學者分析這毫不意外，畢竟2024年現任新北市長侯友宜才讓民眾黨創黨主席柯文哲在總統選戰「假老二」現形，白營支持者在藍營大咖中最挺不下去侯友宜，而侯友宜市府力拱的劉和然當然遭殃。

地方人士吐槽，黃國昌早知道2026年新北市長自己根本沒機會，但隨著藍營風潮使然乾脆「打蛇隨棍上」押寶李四川，值此「兩年條款」將讓黃國昌2026丟了立委寶座，他正亟欲尋找「下家」，這時他從「新北市議會」找到了機會。

據了解，新北市議會64席現任市議員中，占了30席的國民黨並沒有絕對多數，過去靠著無黨團結聯盟與民眾黨等人支持，順利摘下議長與副議長寶座。但如今像板橋周勝考、泰山宋明宗、淡水蔡錦賢等藍營或無盟友好人士退休去，而中和綠營張志豪等上屆「落選頭」又來勢洶洶，國民黨下一屆能否保住正副議長大位是沒人說個準。

本屆新北市議會藍綠兩大黨皆未過半，藍營靠著無黨籍議員奧援而順利選上正副議長，2026年新一屆能否持續把持議會？民眾黨能否從藍綠生態中找到破口？各界關注。圖右起新北市長侯友宜、新北市副議長陳鴻源、新北市議長蔣根煌。（圖／報系資料照）

關鍵就是在此，知情人士直指，黃國昌若能找到「聽話的人」選上，最後新北市議會若是藍、綠不過半，這時黃國昌便可「就地喊價」，若藍營市長接棒成功要爭取白營市議員挺議長寶座，「黃國昌至少能蹭到副市長」。

另一位新北地方民代也直指，破405萬人口的新北市鞭長莫及，12席立委各據一方整合不易，單單立委要蹭上市長是非常困難，反倒侯友宜自個兒出身「非藍非綠」，在警政知名度下從副市長風光當選市長，甚或2018年比老長官、前市長朱立倫還高票，這可給黃國昌不小啟示，若能在下一屆新北市府蹭上副市長，再乖乖蹲個幾年準備接棒市長「到時國民黨立委哪是他的對手」。

黃國昌前幕僚則直指，黃國昌「看高不看低」野心勃勃，最上心的可是台北市長大位，但眼見2026年蔣萬安連任，後頭還有副市長林奕華、立委羅智強與徐巧芯虎視眈眈，因此才退步來到淡水河對岸的新北「攪亂一池春水」。但他也吐槽，藍營自個「宮廷大戲」一直玩，在地劉和然跑了那麼久，層峰卻老認為「外頭的月亮比較圓」巴望「隔壁棚」的台北市李四川，難怪讓黃國昌有可趁之機，他認為藍營自個要早團結，否則只是平添選民不耐。

民眾黨發言人張彤則回應，關於黃國昌動向是毫無事實的揣測幻想，無從回覆。

