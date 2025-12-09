藍白探戈2／民眾黨新北議員提名陷內耗 基層斥黃國昌大小眼拆不了未爆彈

民眾黨4名新北市議員擬參選人林子宇（左2起）、周曉芸、陳怡君、陳語倢多次因議題同框造勢，外傳他們獲得黨主席黃國昌力挺，也讓不少黨內同志眼紅。（圖／報系資料照）

2026年地方選戰倒數不到一年，民眾黨各地選舉卻屢爆提名角力，近期原本有意參選新北蘆洲議員的李有宜拿出博士班論文當「退黨」說帖，正式「開槍」讓民眾黨矛盾躍上公眾視野。知情人士直指，接下來新北土城、中和、汐止協調都是未爆彈，主席黃國昌一手主導的選舉決策委員會若再不有效解決問題「問題就會解決你」。

2026年新北市從市長到議員都是全新戰局，現任國民黨籍市長侯友宜即將卸任，民進黨則提名前行政院長蘇貞昌之女、立委蘇巧慧仰攻，藍營卻還陷在雙北副市長李四川、劉和然誰接棒的泥淖中，甚或黃國昌不時喊出也想選新北市長嚷嚷要與藍營整合。不只市長大位混沌不明，議員選戰也是暗盤生波，光黃國昌「手把手」帶出的「四大金釵」就在地方掀起不小波瀾。

CTWANT調查，黃國昌以黨主席之姿扛下了2026新北市民眾黨選戰，除了現任唯一一席新莊議員陳世軒外，還強打「四大金釵」在四區亮相，分別是出身區黨部主任的「中和區」陳怡君、曾任前民眾黨立委張其祿辦公室主任的「汐止區」陳語倢、出身民眾黨國際事務部主任的「板橋區」林子宇、還有2022年曾遠赴金門參選議員未果的「三蘆區」周曉芸。他們除了多次同框黃國昌掌握鎂光燈外，地方更已陸續掛上同框黃國昌的看板。

一名前民眾黨高層透露，除了周曉芸把苦苦經營三蘆區許久的李有宜「氣」走外，陳語倢則把跑了多年的民眾黨汐止區主任黃守仕當「塑膠」，陳怡君也直接「捧」走上次臨門一腳快當選的王如意成果，各方都對黃國昌算盤感到莫名其妙，也難怪外傳黃國昌要拿議員席次當伴手禮「嫁進」新北市府傳言紛紛。

這名前高層直指，民眾黨除了「四大金釵」搏版面外，在土城也已經接觸國民黨現任議員黃永昌之子黃承鋒，又把勤跑多時的民眾黨代表吳亞倫「晾在一旁」，他直言黃國昌這種作風只是把路愈走愈窄。

曾與黃國昌共事的時代力量秘書長林邑軒則吐槽，儘管黃國昌推稱議員提名還是要經過初選，但「四大金釵」卻陸續掛上與黃國昌同框合照，這可是重要訊號。林邑軒回顧，2022年黃國昌在時代力量還享有清譽，當時「昌派」負責輔選時代力量提名的台北市議員，卻只有內湖南港陳志明、士林北投劉仕傑可以和黃國昌「同框」，其他候選人千拜託萬拜託輔選都碰得一鼻子灰，如今民眾黨還沒正式提名，卻已有充沛銀彈與多次同框機會，「其他人沒戲唱了」他點出黃國昌「大小眼」的現實作風是老樣子。

民眾黨主席黃國昌在2022年地方選戰中是時代力量的台北市操盤手，他的兩大愛將陳志明（左起）、劉仕傑在當時獲得豐厚選戰資源。（圖／翻攝自劉仕傑臉書）

另一名前民眾黨高層則示警，現在的民眾黨「個人意志凌駕黨意」，這會讓9月已經公告的民眾黨「2026公職人員選舉辦法」徒留具文，也會流失支持者信心。她回顧，2022年地方選戰自己是選戰小組召集人，那時議員與鄉鎮長選將多是地方黨部陳報，儘管少數選將被爆醜聞，但絕不會在提名時先自亂陣腳「內戰」，如今還沒提名就亂象橫陳徒留內耗，實在令人憂心。

民眾黨主席黃國昌（前排右2）為了愛將拓票可說卯足全力，2022年時因為徒弟陳志明（前排右4）要選台北市內湖、南港市議員，黃國昌不惜拜託出身這區的時任北市副市長黃珊珊（前排右5）出面站台。（圖／翻攝自陳志明臉書）

而曾與黃國昌角逐民眾黨主席落馬的前立委蔡壁如則澄清，近期周曉芸、李有宜因選區同室操戈躍上版面，外界老把自己與李有宜「掛在一起」，但其實自己認識周曉芸可比認識李有宜早多了，也認同周曉芸在都會區值得一拚，但「何不考慮淡水、林口呢？」她直言選舉決策委員要親到地方談，否則「再不解決問題，問題就會解決你」。

民眾黨對此回應，2026年地方選舉的初選制度已經公告，沒有任何人享有特權，未來選區完成登記後，地方黨部會成立評鑑委員會，進行資格審查與評鑑評分，屆時會在此階段協調，協調不成再進入全民調，另外艱困選區以徵召方式處理，流程公平、公開、競爭，標準一致。

