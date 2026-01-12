藍白推「台灣未來帳戶」 石崇良：普惠式政策恐造成財務與資源排擠

藍白日前共同推動「台灣未來帳戶」法案，衛福部長石崇良今天表示，相關政策可以討論，兒童是國家未來的主人翁，政府一定會盡全力照顧，但資源有限，可能會排擠更需要優先被照顧的族群。衛福部自2017年開始推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，優先照顧低收入戶與中低收戶入族群，若是普惠式的未來帳戶，恐怕將造成財務與資源排擠。

立法院社會福利及衛生環境委員會、財政委員會上午聯席審查「台灣未來帳戶特別條例草案」，石崇良會前受訪做上述表示。

石崇良指出，相關政策可以討論，畢竟兒童是國家未來的主人翁，政府一定會盡全力照顧，所有政策都是一種選擇，但資源相對有限，彼此之間會產生排擠效應。

石崇良表示，衛福部自2017年開始推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，對於低收入戶與中低收戶入族群，政府以相對提款的方式優先照顧，讓兒童在成年後能擁有第一桶金，對於相關政策如何精進可以再討論，但若是普惠式的未來帳戶，恐怕將造成財務與資源上的相對排擠。

石崇良說，台灣已正式邁入超高齡社會，政府希望擴大照顧更多弱勢族群，如果把所有資源都放在台灣未來帳戶，可能會排擠更需要優先被照顧的族群，希望能更謹慎廣泛討論。

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌日前共同宣布推動「台灣未來帳戶特別條例」草案，適用對象為設籍台灣的0到12歲孩童，共約226萬人，政府將為12歲以下孩童每人先存入5萬元，每年再存入1萬元，第一階段試辦13年，家長也可相對提撥。帳戶所有權人為孩童本人，運作方式比照勞退新制個人帳戶。