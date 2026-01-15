藍白推不在籍投票！中選會直言「選務人員不是超人」：全國公投先實行

記者楊士誼／台北報導

立法院今（15）日召開不在籍投票修法的黨團協商，中選會代理主委吳容輝發言時指出，實施不在籍投票，選務人員負荷量會非常大，選務人員不是超人也不是「無敵鐵金剛」，且候選人若是「菜市場名」，唱票時還要找出是哪種公職的，做不到且會亂掉，此外如雙北外來人口特別多，勢必會重現「邊領票邊開票」亂象，「隔天清晨六點都開不完」。金馬地區若實施「移個兩三萬票就掛掉了，因為他們工作人員只有兩三個」。

廣告 廣告

吳容輝則表示，不在籍投票可以讓選舉人行使投票上有可及性與便利性，但不能影響選務的可行性與選舉公正性，假設實施不在籍投票，選務人員負荷量會非常大，選務人員不是超人也不是「無敵鐵金剛」，過度選務工作負荷會造成災難。他說明，要移轉的選票若為地方公職人員選票，有8896種，一個投開票所假使有100種，開票時是在牆壁上計票，那些移轉的選票「貼到天花板都沒法貼」。

吳容輝說明，若開放不在籍投票，一張票可能還有各種公職選舉，或是候選人是「菜市場名」，唱票時還要找出是哪種公職的候選人，這是做不到且會亂掉的事情。而領票也會造成混亂，假設原本有七種選票，但開放不在籍投票後，光是領票時上面排的各類選票就會讓人非常混亂；此外選票移動過程中還需要物流、警方護送，人力與物力影響相當大，而雙北的外來人口特別多，勢必會造成107年「邊領票邊開票」的亂象，「排到隔天清晨六點都排不完、開不完」。此外金馬地區的移轉投票，金門選票12萬人、連江1.1萬人，「移個兩三萬他們就掛掉了，因為他們工作人員只有兩三個，人力招募就有問題」。

吳容輝也強調，選務必須可行，否則有再好的法律就如同空中樓閣一般，沒有用處。而中選會也建議先在全國公投上實行不在籍投票，至少公投時全國視為一個選區，若是總統、公投實施移轉投票並沒有問題，但選舉又常常合併，總統暨立委選舉共有77種選票在全國範圍內移動，選務鐵定混亂，也可能影響選舉公正性，「執行面如果不可行，不要貿然推動不在籍投票」，可以在公投先行嘗試，不希望「吃緊弄破碗」。

更多三立新聞網報導

曝藍白彈劾總統只想「拼選舉」！王義川再嗆學者離題：吃到黃國昌口水？

火爆場面！講台語被張亞中插嘴「用國語」 王義川怒嗆：聽不懂去找翻譯

尾牙總經理桌「坐2小朋友」！員工見職稱傻了：出生即巔峰

喊反國防特別條例「決心更強」！綠大酸黃國昌：想成去超商買口香糖

